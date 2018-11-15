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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1426142714281429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:05

Re: ВТБ Банк

19yuriy91 написав:
  Binimovich написав:
Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% )
Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно! :mrgreen:
НБУ научит ватанов Родину любить

уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины.
кто это позволил?
кто допустил хранение денех граждан Украины там?
кто этот провокатор?
Кто заставлял ватанов туда деньги нести? Война длится 4,5 года . Я из этого банка вынес все в июне 2015го, да и то, из-за его гавнистости, рассказывал, почему.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:45

Re: ВТБ Банк

Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. :evil:
Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими?
И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет.
Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?
Атэй
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:01

  Атэй написав:Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. :evil:
Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими?
И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет.
Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?

Весь этот гневный пост из-за суммы в пределах 1 гривны,верно вас понял?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18

  Атэй написав:Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. :evil:
Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими?
И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет.
Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?

Можете получить в кассе есть монеты.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:54

  Атэй написав:Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. :evil:
Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими?
И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет.
Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?

Если будет выплачивать фонд, то пропадут - суммы меньше 10 грн не выплачивают.
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:57

Кто-то на горячку звонил, что говорят? Перешли на новый процессинг? )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:58

LuckyG
Мне НЕ ЖАЛКО потенциально потерянных копеек - (приехать в банк будет по бензину в несколько десятков дороже "потяряных средств") - просто в очередной раз ВТБ открыто и нагло кидает своих клиентов - так еще не поступал, на моей памяти, ни один банк в Украине - 25% комиссии за снятие средств - это прощальный плевок "руссобанкиров" в лицо своих, заманенных в свое время красивыми притчами, украинских клиентов, в т.ч. пенсионеров, людей получающих соц.выплаты, да и просто обычных граждан.
Мне по-человечески, жаль тех, у кого зависшая сумма не позволяет, как мне, похерить - т.е. поставить ХЕРЪ на этом НЕДОБАНКЕ.
Искренне желаю всем гражданам Украины получить свои деньги БЕЗ потерь и волнений!
Атэй
 
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