Solar_simfi написав:Учитывая основной контингент страдающих от произвола ВаТаБанка, а именно: открытых и латентных сепаратистов, рашкофилов и просто зрадо*бов всех мастей, то их не просто не жалко, а даже как для честных людей приятно, что их бреют на 25% ) Главное, что саму ВаТаБанку Нацбанк не прикрыл, пусть это шоу продолжается вечно!
НБУ научит ватанов Родину любить
уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины. кто это позволил? кто допустил хранение денех граждан Украины там? кто этот провокатор?
Кто заставлял ватанов туда деньги нести? Война длится 4,5 года . Я из этого банка вынес все в июне 2015го, да и то, из-за его гавнистости, рассказывал, почему.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими? И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет. Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?
Атэй написав:Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими? И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет. Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?
Весь этот гневный пост из-за суммы в пределах 1 гривны,верно вас понял?
Атэй написав:Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими? И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет. Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?
Атэй написав:Банк полное Г-А-В-Н-О, введение безумной комиссии за снятие собственных же средств клиента - это не жлобство а БЕСПРЕДЕЛ. Мозгов не хватило сделать комиссию за получение в кассе или перевод независимо от суммы 99,99% и в любой момент рассчитаться со всеми желающими? И при этом везде и всюду "трубить", что проблем с получением денег у клиентов банка нет. Формально, я все еще являюсь клиент ВТБ - летом снимал деньги со счета для оплаты семейного отдыха за рубежом, уговорили не обнулять счет полностью, повелся и оставил, все что после запятой т.е. до 99 копеек (точно не помню)- пропадут мои грошi?
Если будет выплачивать фонд, то пропадут - суммы меньше 10 грн не выплачивают.
LuckyG Мне НЕ ЖАЛКО потенциально потерянных копеек - (приехать в банк будет по бензину в несколько десятков дороже "потяряных средств") - просто в очередной раз ВТБ открыто и нагло кидает своих клиентов - так еще не поступал, на моей памяти, ни один банк в Украине - 25% комиссии за снятие средств - это прощальный плевок "руссобанкиров" в лицо своих, заманенных в свое время красивыми притчами, украинских клиентов, в т.ч. пенсионеров, людей получающих соц.выплаты, да и просто обычных граждан. Мне по-человечески, жаль тех, у кого зависшая сумма не позволяет, как мне, похерить - т.е. поставить ХЕРЪ на этом НЕДОБАНКЕ. Искренне желаю всем гражданам Украины получить свои деньги БЕЗ потерь и волнений!