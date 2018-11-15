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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1427142814291430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:36

банкоматы Укрсоцбанка сегодня что-то по картам ВТБ выдают?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:37

ishvara не знаю, по картам настаивают на тех.сбое, но слабо верится. сказали, что заправят родные банкоматы. учитывая лимит и последний рабочий день недели (а родные банкоматы, кроме отделений, даже не знаю где), много с них не вынесут.
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:40

А що з СЕПом?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:46

orhidf Ну да, банкоматы только в отделениях. За полчаса до закрытия отделений заправят, сколько там успеют снять? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:53

  ishvara написав:orhidf Ну да, банкоматы только в отделениях. За полчаса до закрытия отделений заправят, сколько там успеют снять? ))

В Запорожье отделений нет, а как минимум 1 банкомат я видел. Работоспособность не проверял за ненадобностью
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:38

  orhidf написав:ishvara не знаю, по картам настаивают на тех.сбое, но слабо верится. сказали, что заправят родные банкоматы. учитывая лимит и последний рабочий день недели (а родные банкоматы, кроме отделений, даже не знаю где), много с них не вынесут.


там нету тех сбоя там стоит ограничение на операции по снятию и тд в размере 0 грн. я уже писал что если вы в приватовский банкомат вставите карту и попытаетесь снять там будет написано что ваш банк ограничил лимит до 0 грн в сутки.
xio13
 
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