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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:36
банкоматы Укрсоцбанка сегодня что-то по картам ВТБ выдают?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:37
ishvara не знаю, по картам настаивают на тех.сбое, но слабо верится. сказали, что заправят родные банкоматы. учитывая лимит и последний рабочий день недели (а родные банкоматы, кроме отделений, даже не знаю где), много с них не вынесут.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:40
А що з СЕПом?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:43
Re: ВТБ Банк
а откуда инфо по суду 20 числа?кто то видел на сайте верховного суда дату по ВТБ на 20.11?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:46
orhidf Ну да, банкоматы только в отделениях. За полчаса до закрытия отделений заправят, сколько там успеют снять? ))
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:47
Re: ВТБ Банк
так вроде вчера обещали после 16-00 должны карты заработать
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:53
В Запорожье отделений нет, а как минимум 1 банкомат я видел. Работоспособность не проверял за ненадобностью
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:38
там нету тех сбоя там стоит ограничение на операции по снятию и тд в размере 0 грн. я уже писал что если вы в приватовский банкомат вставите карту и попытаетесь снять там будет написано что ваш банк ограничил лимит до 0 грн в сутки.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:03
Re: ВТБ Банк
..вроде , не утверждаю, управляющий прибыл с командировки и с фгвфл обсуждают дальнейшую судьбину банки
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08
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