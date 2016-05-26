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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1428142914301431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:28

Re: ВТБ Банк

До суда вряд ли что решат. Хотя раз пошли на такой форс-мажор, скорее всего банкротство было задумано изначально.
Востаннє редагувалось ishvara в П'ят 16 лис, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55

  Cler написав:банкоматы Укрсоцбанка сегодня что-то по картам ВТБ выдают?

полчаса назад был отказ с рекомендацией "обратиться в банк выдавший карту"... :(
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

Re: ВТБ Банк

просто ФГВФЛ к чему если ВА тоже не зайдет, суд запретил ведь им ликвидацию или реорганизацию. так можно любого банка арестовать активы и акции и довести до банкротства, неважной чей он.Логика в чем?Я не помню случаев чтобы из за арестов акций или активов заходила ВА и Фонд выплачивал?Тут ведь суд вмешался и ключевая проблема это арест активов.или не так?Но по решению суда тупиковая ситуация, которая запрещает в том числе и ликвидацию банка.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

  REA 1109 написав:
  abc111 написав:..вроде , не утверждаю, управляющий прибыл с командировки и с фгвфл обсуждают дальнейшую судьбину банки

а что фонд советуеться с каждым управляющим?


..неа, приходят с наручниками и сажают в автозак..или сразу расстреливают, точно не знаю...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:03

  Тракторист написав:
  Cler написав:банкоматы Укрсоцбанка сегодня что-то по картам ВТБ выдают?

полчаса назад был отказ с рекомендацией "обратиться в банк выдавший карту"... :(


значит ждите сегодня сообщение о вводе ва :roll:
как раз и сег. курс у.е. для фонда устраивает.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:05

Re: ВТБ Банк

интересно что будет Верховный суд тоже отклонит апелляцию ВТБ, сколько можно апеллировать так?это бесконечно клиенты будут заложниками судебных решений.а кто знает были подобные инциденты с арестами?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:08

Re: ВТБ Банк

кстати а почему ВТБ не пошел в Печерский суд))?там все бы порешали сразу))
stepankas
 
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