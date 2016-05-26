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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:28
Re: ВТБ Банк
До суда вряд ли что решат. Хотя раз пошли на такой форс-мажор, скорее всего банкротство было задумано изначально.
Востаннє редагувалось ishvara в П'ят 16 лис, 2018 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:55
полчаса назад был отказ с рекомендацией "обратиться в банк выдавший карту"...
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02
Re: ВТБ Банк
просто ФГВФЛ к чему если ВА тоже не зайдет, суд запретил ведь им ликвидацию или реорганизацию. так можно любого банка арестовать активы и акции и довести до банкротства, неважной чей он.Логика в чем?Я не помню случаев чтобы из за арестов акций или активов заходила ВА и Фонд выплачивал?Тут ведь суд вмешался и ключевая проблема это арест активов.или не так?Но по решению суда тупиковая ситуация, которая запрещает в том числе и ликвидацию банка.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:03
значит ждите сегодня сообщение о вводе ва
как раз и сег. курс у.е. для фонда устраивает.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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