нет считают, сколько надо готовить бабок для выплат и по какому курсу))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:37
Re: ВТБ Банк
нет считают, сколько надо готовить бабок для выплат и по какому курсу))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21
Исходя из абсурдности подобных заявлений можно резуюмировать:
1. Верно, никто не заставлял ватанов, включая Вас нести туда деньги.
2. Война длится 4,5 года, "но вынесли все да и то, из-за его гавнистости", т.е. 1 и 2 пункт разглагольствований о войне, это сотрясение патриотического воздуха вокруг себя.
3. И последнее, более реальное, чем Ваши пустые обвинения клиентов украинского банка. Хотелось бы услышать сколько заявлений, как патриот, Вы подали в суд к примеру на дочернее предприятие "Еврохим-Украина", которая до 2018 года поставляла амиачную селитру дочерней компании в России изготовляющей патроны, которые также шли гуманитарными конвоями в нашу страну? Причем объем поставок с 2014 года только увеличивался.
Black Jack - White Business
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