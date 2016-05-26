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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1429143014311432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:37

Re: ВТБ Банк

  abc111 написав:на сайте НБУ с 13.11 нет новостей вообще...,может уже нг празднуют?


нет считают, сколько надо готовить бабок для выплат и по какому курсу))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21

  Binimovich написав:
19yuriy91 написав:уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины.
кто это позволил?
кто допустил хранение денех граждан Украины там?
кто этот провокатор?
Кто заставлял ватанов туда деньги нести? Война длится 4,5 года . Я из этого банка вынес все в июне 2015го, да и то, из-за его гавнистости, рассказывал, почему.

Исходя из абсурдности подобных заявлений можно резуюмировать:
1. Верно, никто не заставлял ватанов, включая Вас нести туда деньги.
2. Война длится 4,5 года, "но вынесли все да и то, из-за его гавнистости", т.е. 1 и 2 пункт разглагольствований о войне, это сотрясение патриотического воздуха вокруг себя.
3. И последнее, более реальное, чем Ваши пустые обвинения клиентов украинского банка. Хотелось бы услышать сколько заявлений, как патриот, Вы подали в суд к примеру на дочернее предприятие "Еврохим-Украина", которая до 2018 года поставляла амиачную селитру дочерней компании в России изготовляющей патроны, которые также шли гуманитарными конвоями в нашу страну? Причем объем поставок с 2014 года только увеличивался.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:41

Банк отлично работал пока государство Украинп не парализовало его бизнес модель на этапе сворачивания и выхода с рынка. Лавров умело называл таких умников.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:32

Re: ВТБ Банк

Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).

Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???

Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.
Атэй
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:43

  Атэй написав:Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).

Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???

Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.

Ах як Ви праві.
Час від часу тут казав - з ліквідністю в банці проблема а тут ще братик БМ сидить на шиї. Ось воно і вистрілило.
Єдина надія на супостата шо дасть грошенят...ну і на самий гуманний український суд.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:58

почему втб не ушел а бм ушел?
втб думал что пронесет?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05

  zoawlhxc написав:почему втб не ушел а бм ушел?
втб думал пронесет?

Если не слеп, то видел сворачивание ВТБ в Украине. На конец 2018 должно было остаться одно отделение и рассчет с вкладчиками, но государство воспрепятствовало нарушив план ВТБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:10

Re: ВТБ Банк

В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:11

  Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.

Он и так сворачивался. Репутация рассчитатся с клиентами, в т.ч. юриками. Ведь ФГВФЛ толлько ФЛ гарантирует не более 200 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:19

Re: ВТБ Банк

Отец сегодня снимал 1000 в банкомате на Красноармейской в Киеве, говорит вообще голяк там в отделении... а в чужих банкоматах уже снимать нельзя ему сказали. Сурово вообще как-то с 8000 до 1000 урезали возможность снятия с карт... (((: Будем надеяться, что на след.неделе родные банкоматы будут заряжать добросовестно, чтобы хотя-бы по штуке снимать, и то хорошо будет!
Dolphin399
 
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