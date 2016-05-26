нет считают, сколько надо готовить бабок для выплат и по какому курсу))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:37
Re: ВТБ Банк
нет считают, сколько надо готовить бабок для выплат и по какому курсу))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:21
Исходя из абсурдности подобных заявлений можно резуюмировать:
1. Верно, никто не заставлял ватанов, включая Вас нести туда деньги.
2. Война длится 4,5 года, "но вынесли все да и то, из-за его гавнистости", т.е. 1 и 2 пункт разглагольствований о войне, это сотрясение патриотического воздуха вокруг себя.
3. И последнее, более реальное, чем Ваши пустые обвинения клиентов украинского банка. Хотелось бы услышать сколько заявлений, как патриот, Вы подали в суд к примеру на дочернее предприятие "Еврохим-Украина", которая до 2018 года поставляла амиачную селитру дочерней компании в России изготовляющей патроны, которые также шли гуманитарными конвоями в нашу страну? Причем объем поставок с 2014 года только увеличивался.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:41
Банк отлично работал пока государство Украинп не парализовало его бизнес модель на этапе сворачивания и выхода с рынка. Лавров умело называл таких умников.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:32
Re: ВТБ Банк
Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).
Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???
Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:43
Ах як Ви праві.
Час від часу тут казав - з ліквідністю в банці проблема а тут ще братик БМ сидить на шиї. Ось воно і вистрілило.
Єдина надія на супостата шо дасть грошенят...ну і на самий гуманний український суд.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:05
Если не слеп, то видел сворачивание ВТБ в Украине. На конец 2018 должно было остаться одно отделение и рассчет с вкладчиками, но государство воспрепятствовало нарушив план ВТБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:10
Re: ВТБ Банк
В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:11
Он и так сворачивался. Репутация рассчитатся с клиентами, в т.ч. юриками. Ведь ФГВФЛ толлько ФЛ гарантирует не более 200 кгрн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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