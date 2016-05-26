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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1430143114321433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:22

  Атэй написав:Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).

Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???

Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.

могут ли существовать абсолютно надёжные банки в ненадёжной стране?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:37

  Атэй написав:Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).

Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???

Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.

есть мнение,что НБУ ввел комис))
http://sravnibank.com.ua/novosti/view/n ... vtb-banke/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:38

  zoawlhxc написав:почему втб не ушел а бм ушел?
втб думал что пронесет?



...просветите ,как БМ ушел???
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:01

  abc111 написав:...просветите ,как БМ ушел???

Красиво, по-английски, выплатил всем депозиты с процентами на день расставания.
Ну, как выплатил... перевёл бесплатно на те счета в других банках, куда захотели клиенты.
Большинство валютчиков "захотели" перевести в ВТБ :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:07

  lubopytnaya написав:
  abc111 написав:...просветите ,как БМ ушел???

Красиво, по-английски, выплатил всем депозиты с процентами на день расставания.
Ну, как выплатил... перевёл бесплатно на те счета в других банках, куда захотели клиенты.
Большинство валютчиков "захотели" перевести в ВТБ :mrgreen:

Що Ви так скромно, розкрийте технологію загону в ВаТу? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:33

  Мизантрóп написав:
  Атэй написав:Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).

Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???

Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.

есть мнение,что НБУ ввел комис))
http://sravnibank.com.ua/novosti/view/n ... vtb-banke/

вот от самого нбу
5 листопада 2018 року банк був змушений ввести превентивні обмежувальні заходи, направлені на стримування відтоку коштів клієнтів: введені комісії та ліміти на зняття готівки.



Національний банк здійснює посилений моніторинг ситуації, що склалася, та за потреби вживатиме заходів в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
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