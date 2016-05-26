ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:22
Атэй написав:
Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).
Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???
Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.
могут ли существовать абсолютно надёжные банки в ненадёжной стране?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:37
Атэй написав:
Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).
Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???
Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.
есть мнение,что НБУ ввел комис))
http://sravnibank.com.ua/novosti/view/n ... vtb-banke/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:38
zoawlhxc написав:
почему втб не ушел а бм ушел?
втб думал что пронесет?
...просветите ,как БМ ушел???
abc111
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:01
abc111 написав:
...просветите ,как БМ ушел???
Красиво, по-английски, выплатил всем депозиты с процентами на день расставания.
Ну, как выплатил... перевёл бесплатно на те счета в других банках, куда захотели клиенты.
Большинство валютчиков "захотели" перевести в ВТБ
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:07
lubopytnaya написав: abc111 написав:
...просветите ,как БМ ушел???
Красиво, по-английски, выплатил всем депозиты с процентами на день расставания.
Ну, как выплатил... перевёл бесплатно на те счета в других банках, куда захотели клиенты.
Большинство валютчиков "захотели" перевести в ВТБ
Що Ви так скромно, розкрийте технологію загону в ВаТу?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:33
Мизантрóп написав: Атэй написав:
Хороший банк - тот, который возвращает средства по первому законному требованию клиентов(фактически, своих кредиторов).
Введение комиссии до 25% - этот МУДИЗМ каким образом связан с действием любых гос. структур Украины ???
Это чистый грабеж-ахуизм и смачный плевок прямо в лицо всем своим клиентам.
есть мнение,что НБУ ввел комис))
http://sravnibank.com.ua/novosti/view/n ... vtb-banke/
вот от самого нбу
5 листопада 2018 року банк був змушений ввести превентивні обмежувальні заходи, направлені на стримування відтоку коштів клієнтів: введені комісії та ліміти на зняття готівки.
Національний банк здійснює посилений моніторинг ситуації, що склалася, та за потреби вживатиме заходів в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
19yuriy91
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