Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:42

Stringer написав: В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест. В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.

Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной.Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз.После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два.А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три.Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка.Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.