Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.
Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной. Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз. После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два. А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три. Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка. Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.
Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.
Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной. Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз. После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два. А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три. Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка. Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.
Санкції проти пу весь світ вводить. Введення санкцій проти ВТБ це солідарність зі всім світом, що стоїть на стороні України а також проти злочинних дій гебні у всьому світі.
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Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.
Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной. Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз. После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два. А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три. Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка. Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.
Санкції проти пу весь світ вводить. Введення санкцій проти ВТБ це солідарність зі всім світом, що стоїть на стороні України а також проти злочинних дій гебні у всьому світі.
...Украина в стадии войны с РФ ? ДокумЕнт в студию!!! БанкА работает по лицензии РФ или Украины???? ..хотя может БСУ это базар-вокзал...
Востаннє редагувалось abc111 в П'ят 16 лис, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:Санкції проти пу весь світ вводить. Введення санкцій проти ВТБ це солідарність зі всім світом, що стоїть на стороні України а також проти злочинних дій гебні у всьому світі.
Вы даже не читаете, не вдумываетесь, а просто гнете свою линию. Я указал, если бы вы прочли, что если была необходимость, то банк нужно было вывести из финансовой системы страны. Не сделали. Что до санкций, похвально конечно, но даже их все страны такие, как Германия, Франция и др, вводят не слепо повинуясь призыву и исключительно исходя из своих интересов. Важная аргумент. И в заключении, до всего написанного выше, не нужно абстрагироваться и фантазировать, что банк работал в абсолютном вакууме, а не в отдельно взятой стране.