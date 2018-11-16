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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1432143314341435>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 466
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:42

  Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.

Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной.
Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз.
После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два.
А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три.
Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка.
Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:54

  ruvex написав:
  Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.

Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной.
Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз.
После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два.
А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три.
Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка.
Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.

Санкції проти пу весь світ вводить.
Введення санкцій проти ВТБ це солідарність зі всім світом, що стоїть на стороні України а також проти злочинних дій гебні у всьому світі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:03

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:
  Stringer написав:В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.

Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной.
Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз.
После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два.
А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три.
Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка.
Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.

Санкції проти пу весь світ вводить.
Введення санкцій проти ВТБ це солідарність зі всім світом, що стоїть на стороні України а також проти злочинних дій гебні у всьому світі.



...Украина в стадии войны с РФ ?
ДокумЕнт в студию!!!
БанкА работает по лицензии РФ или Украины????
..хотя может БСУ это базар-вокзал...
Востаннє редагувалось abc111 в П'ят 16 лис, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:06

  Квесторе_поверніться написав:Санкції проти пу весь світ вводить.
Введення санкцій проти ВТБ це солідарність зі всім світом, що стоїть на стороні України а також проти злочинних дій гебні у всьому світі.

Вы даже не читаете, не вдумываетесь, а просто гнете свою линию.
Я указал, если бы вы прочли, что если была необходимость, то банк нужно было вывести из финансовой системы страны. Не сделали.
Что до санкций, похвально конечно, но даже их все страны такие, как Германия, Франция и др, вводят не слепо повинуясь призыву и исключительно исходя из своих интересов. Важная аргумент.
И в заключении, до всего написанного выше, не нужно абстрагироваться и фантазировать, что банк работал в абсолютном вакууме, а не в отдельно взятой стране.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:20

Re: ВТБ Банк

  ruvex написав:Я указал, если бы вы прочли, что если была необходимость, то банк нужно было вывести из финансовой системы страны. Не сделали.

Це легко сказати та важко зробити.
Банк вже сам йшов з БС Неньки але сталася одна проблемка.
Це нестача ліквідності. Чому її пу не дасть, незрозуміло.
За авантюрну політику супостату слід платити і в прямому сенсі також.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:26

А с текущего деньги на карточный внутри одного клиента без проблем перекидываются? У меня почему-то по двум действующим депозитам нет возможности сменить счет для выплаты (заканчиваются на следующей неделе), а по тому, который заканчивается в 2019 - такая возможность есть, кто знает в чем беда?
Andreww
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:31

  Квесторе_поверніться написав:Це легко сказати та важко зробити.
Банк вже сам йшов з БС Неньки але сталася одна проблемка.
Це нестача ліквідності. Чому її пу не дасть, незрозуміло.
За авантюрну політику супостату слід платити і в прямому сенсі також.

Именно, банк сам сворачивал свое присутствие, но его решили выдавить с помощью слона в посудной лавке, который побил всю посуду, выставил имидж страны в серых тонах и все из-за своих субъективных причин - личной выгоды.
Имеем соотношение: Имидж страны ≠ Финансовые претензии олигарха.
Позволили подобное - разгребайте. Вот, как то так.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:40

  BBC написав:
  Фантом написав:Сегодня не ввели, ждём следующую пятницу. :)

Чому не вівторок?

Традиция.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:43

Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )

Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:47

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це легко сказати та важко зробити.
Банк вже сам йшов з БС Неньки але сталася одна проблемка.
Це нестача ліквідності. Чому її пу не дасть, незрозуміло.
За авантюрну політику супостату слід платити і в прямому сенсі також.

Именно, банк сам сворачивал свое присутствие, но его решили выдавить с помощью слона в посудной лавке, который побил всю посуду, выставил имидж страны в серых тонах и все из-за своих субъективных причин - личной выгоды.
Имеем соотношение: Имидж страны ≠ Финансовые претензии олигарха.
Позволили подобное - разгребайте. Вот, как то так.

Так, да не так.
Сбер и ПИБ нормально эти суды разрулили. А ВТБ решил под это дело слиться (апелляция от миноритарного акционера тому подтверждение, типа нет у ВТБ нормальных юристов - одни де***)
А заодно кинули всех своих клиентов. Ватников, не ватников не важно.
Первые и после кидка ВТБ родину не полюбят, вторым пофиг, потому что за фонд не вылезли.
Поэтому ВА тут самый лучший вариант, и чем быстрее тем безболезненнее.

П.С. Самое смешное, что у ВТБ денег в кубышке немерено.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 16 лис, 2018 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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