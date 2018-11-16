RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1432143314341435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 466
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:55

  Andreww написав:Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )

Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.

Мобильное приложение тоже перестало работать. Может уже ввели ВА, просто еще не объявили? :mrgreen:
Andreww
 
Повідомлень: 49
З нами з: 25.03.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:58

  Фантом написав:Так, да не так.
Сбер и ПИБ нормально эти суды разрулили. А ВТБ решил под это дело слиться, ну и заодно кинуть всех своих клиентов. Ватников, не ватников не важно.
Первые и после кидка ВТБ родину не полюбят, вторым пофиг, потому что за фонд не вылезли.
Поэтому ВА тут самый лучший вариант, и чем быстрее тем болезненнее.

Согласен, справедливо.
Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.
Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.
Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.
Ладно на этом все, всем хороших выходных. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6716
З нами з: 03.11.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:02

  Andreww написав:
  Andreww написав:Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )

Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.

Мобильное приложение тоже перестало работать. Может уже ввели ВА, просто еще не объявили? :mrgreen:


Хорошо бы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 18.05.16
Подякував: 182 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:04

  ruvex написав:Согласен, справедливо.
Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.
Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.
Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.
Ладно на этом все, всем хороших выходных. :wink:


Это всё не важно. Главное чтоб Вы за фонд не вылезли. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 18.05.16
Подякував: 182 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:18

  Фантом написав:Это всё не важно. Главное чтоб Вы за фонд не вылезли. :)

Дочерняя структура инстинкта самосохранения - фонд! :)
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6716
З нами з: 03.11.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:21

  Andreww написав:Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )

Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.

Очень похоже на сценарий Михи, а в пн ВА... Еще в субботу могли что-то и на этом все.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 20.01.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:23

Re: ВТБ Банк

  Фантом написав:Хорошо бы.

Яка ТА, он по 1000 дають в банкоматі. Гроші є.
Цей банкомат один на всю банку?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26302
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:24

Re: ВТБ Банк

Кучу лет назад банк уже показывал что вводить громадные комиссии для него плевое дело. Тогда была комиссия 12% за вход и куча крика не забудем не простим. Забыли и простили. История сделала свой виток. Ничего нового. Простили тогда кушайте сейчас.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2143
З нами з: 15.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Фантом написав:Хорошо бы.

Яка ТА, он по 1000 дають в банкоматі. Гроші є.
Цей банкомат один на всю банку?

..свифты юрикам по капле отправляют, цель- не дать повод ввода ВА, хотя на тлф НБУ патриоты шлют сигналы... ;)
abc111
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1432143314341435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, casper12, liliya_logical, otg, solomia і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3271, 3272, 3273
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32720 4038572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 22:20
ygn
Банк Альянс 1 ... 40, 41, 42
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
416 50997
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 22:16
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 6392, 6393, 6394
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63932 7970787
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 20:45
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14349)
16.11.2018 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.