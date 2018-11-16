Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:58

Фантом написав: Так, да не так.

Сбер и ПИБ нормально эти суды разрулили. А ВТБ решил под это дело слиться, ну и заодно кинуть всех своих клиентов. Ватников, не ватников не важно.

Первые и после кидка ВТБ родину не полюбят, вторым пофиг, потому что за фонд не вылезли.

Поэтому ВА тут самый лучший вариант, и чем быстрее тем болезненнее. Так, да не так.Сбер и ПИБ нормально эти суды разрулили. А ВТБ решил под это дело слиться, ну и заодно кинуть всех своих клиентов. Ватников, не ватников не важно.Первые и после кидка ВТБ родину не полюбят, вторым пофиг, потому что за фонд не вылезли.Поэтому ВА тут самый лучший вариант, и чем быстрее тем болезненнее.

Согласен, справедливо.Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.Ладно на этом все, всем хороших выходных.