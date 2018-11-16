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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:55
Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Мобильное приложение тоже перестало работать. Может уже ввели ВА, просто еще не объявили?
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Andreww
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:58
Фантом написав:
Так, да не так.
Сбер и ПИБ нормально эти суды разрулили. А ВТБ решил под это дело слиться, ну и заодно кинуть всех своих клиентов. Ватников, не ватников не важно.
Первые и после кидка ВТБ родину не полюбят, вторым пофиг, потому что за фонд не вылезли.
Поэтому ВА тут самый лучший вариант, и чем быстрее тем болезненнее.
Согласен, справедливо.
Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.
Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.
Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.
Ладно на этом все, всем хороших выходных.
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ruvex
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:02
Andreww написав: Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Мобильное приложение тоже перестало работать. Может уже ввели ВА, просто еще не объявили?
Хорошо бы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:04
ruvex написав:
Согласен, справедливо.
Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.
Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.
Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.
Ладно на этом все, всем хороших выходных.
Это всё не важно. Главное чтоб Вы за фонд не вылезли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:21
Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Очень похоже на сценарий Михи, а в пн ВА... Еще в субботу могли что-то и на этом все.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:23
Фантом написав:
Хорошо бы.
Яка ТА, он по 1000 дають в банкоматі. Гроші є.
Цей банкомат один на всю банку?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:24
Кучу лет назад банк уже показывал что вводить громадные комиссии для него плевое дело. Тогда была комиссия 12% за вход и куча крика не забудем не простим. Забыли и простили. История сделала свой виток. Ничего нового. Простили тогда кушайте сейчас.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:59
Квесторе_поверніться написав: Фантом написав:
Хорошо бы.
Яка ТА, он по 1000 дають в банкоматі. Гроші є.
Цей банкомат один на всю банку?
..свифты юрикам по капле отправляют, цель- не дать повод ввода ВА, хотя на тлф НБУ патриоты шлют сигналы...
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