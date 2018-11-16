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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:55
Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Мобильное приложение тоже перестало работать. Может уже ввели ВА, просто еще не объявили?
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Andreww
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:58
Фантом написав:
Так, да не так.
Сбер и ПИБ нормально эти суды разрулили. А ВТБ решил под это дело слиться, ну и заодно кинуть всех своих клиентов. Ватников, не ватников не важно.
Первые и после кидка ВТБ родину не полюбят, вторым пофиг, потому что за фонд не вылезли.
Поэтому ВА тут самый лучший вариант, и чем быстрее тем болезненнее.
Согласен, справедливо.
Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.
Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.
Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.
Ладно на этом все, всем хороших выходных.
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ruvex
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:02
Andreww написав: Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Мобильное приложение тоже перестало работать. Может уже ввели ВА, просто еще не объявили?
Хорошо бы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:04
ruvex написав:
Согласен, справедливо.
Такой вариант полностью возможен и наверное даже реален исходя из известных фактов. Возможно банк видит выход с замкнутого круга именно в такой возможности, чести это ему не делает, но вариантов выхода из страны он также не получил.
Мы же съели, то что гарант остался при своих, обозначив передачу своего бизнеса лишь в управление. Справедливо? Согласно букве закона? Нет. Согласно дырке от закона.
Что до остального, то и так и не так. Может первые и не полюбят, хотя родина понятие иногда собирательное, для вышедших из союза, что до вторых, то гастарбайтеры, не плохо себя чувствуют в стране агрессоре, даже порой нарекая, что противостояние вылезло им в копеечку.
Ладно на этом все, всем хороших выходных.
Это всё не важно. Главное чтоб Вы за фонд не вылезли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:21
Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Очень похоже на сценарий Михи, а в пн ВА... Еще в субботу могли что-то и на этом все.
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ol_zy
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:23
Фантом написав:
Хорошо бы.
Яка ТА, он по 1000 дають в банкоматі. Гроші є.
Цей банкомат один на всю банку?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:24
Кучу лет назад банк уже показывал что вводить громадные комиссии для него плевое дело. Тогда была комиссия 12% за вход и куча крика не забудем не простим. Забыли и простили. История сделала свой виток. Ничего нового. Простили тогда кушайте сейчас.
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pavyak
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:59
Квесторе_поверніться написав: Фантом написав:
Хорошо бы.
Яка ТА, он по 1000 дають в банкоматі. Гроші є.
Цей банкомат один на всю банку?
..свифты юрикам по капле отправляют, цель- не дать повод ввода ВА, хотя на тлф НБУ патриоты шлют сигналы...
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:01
ol_zy написав: Andreww написав:
Только что ВТБ онлайн перестал работать. Забавно )
Страница не загружается по техническим причинам.
Мы уже работаем над этим. В ближайшее время страница будет доступна.
Очень похоже на сценарий Михи, а в пн ВА... Еще в субботу могли что-то и на этом все.
Мдя... если завтра онлайн не заработает, то видимо действительно в понедельник ВА. Скорее всего, чтобы не было новых открытий депозитов и перебросок между счетами до момента официального ввода администрации. Зачем только было тянуть 2 недели и прикрываться судом непонятно. Ждем в понедельник пресс-релиз, что банк предпринял все шаги для оздоровления ситуации, но ввиду наложенных судом ограничений не смог этого сделать. Похоже, что самое первое предположение оказалось самым верным, ВТБ таким нехитрым способом решил уйти с украинского рынка, а НБУ ему в этом помог.
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Andreww
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