Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:28

Я на всю эту ситуацию уже смотрю с юмором, записные патриоты тут развели срач и радость, мол ватыны сами виноваты так им и надо, но ....... вот у меня мнение, что как в ситуации с приватом когда я писал, что беня выводит активы на Кипр и в Прибалтику, причем валюту берет за счет кредитов МВФ которые отдавать не бене а нам всем в том числе кастрюлеголовым ура патриотам майдана, так на меня накинулись были кастрюлеголовые, я мол все вру и беня честный патриот, а курс по ихнему валится из за раша банков в Украине, а как оно оказалось потом, чет они уже молчат......а теперь они радуются что беня отжимает раша банки и "ватаны" попадут, но вот мне чет думается кастрюлеголовые и тут могут попасть в просак, потому как первое-подавляющее большинство имеет под фонд и не более, а второе-ответчиком по делу бени с РФ является министерство финансов РФ, а не полугосударственная компания ВТБ в котором правительству РФ принадлежит лишь 60 % акций, остальное частные и институциональные зарубежные инвестора т.е. беня и Украина пытаются отжать не только то что принадлежит государству РФ но и частным и зарубежным институциональным инвесторам и я вот подумал, ладно, кастрюлеголовые ура патриоты радуются в очередной раз, но чему....тому что Украина/государство вынуждено будет напечатать гривну и раздать ее через ФГВФЛ вкладчикам, таким образом залазя в карман каждого украинца в том числе и кастрюлеголового.....но как по мне это не все, мне вот думается ВТБ (РФ) как основной акционер ВТБ Украина, так вот втб рф подаст в международный арбитраж и может за отжатый в Украине банк получить с Украины решение на ярд баксов, а не на 139 лямов которые отсудил у РФ беня и из зак оторых весь сыр бор, я вот прикинул, что если посчитать все обязательства перед вкладчиками как физиками так и юриками то они будут порядка сотни лямов, а вот если посчитать все кредиты материнской структуре ВТБ которые банк еще должен ВТБ, все резервы, все кредиты выданные банком и еще работающие, то я прикинул это будет значительно больше ярда баксов, вот и получается, что реально у материнского банка отжали ярд баксов, ведь они то для суда посчитают все свои убытки по Украинскому банку который у них отжали .....вот теперь пусть кастрюлеголовые посчитают, сколько выймут из кармана каждого Украинца в том числе и кастрюлеголового сначала для того, что бы через фонд отдать деньги вкладчикам, а потом когда ВТБ как на мое мнение очень вероятно выиграет международный арбитраж против Украины за потерянный тут банк и имущество, потом еще и по решению этого суда ........... а нет вспомнил, на то они и кастрюлеголовые, что нет мозгов и не могут ими думатьP.S. я пишу не в привязке, что я за Пу или против Пети с беней, мне на них всех уже плевать как и на лохторат, это раньше я пытался еще вразумить и подумать, я пишу .... плять но ребята кастрюлеголовые, мозги то у Вас есть или нет, чему Вы радуетесь, что Вас в очередной раз поимеютне "ватанов" и не "рашку" поимеют, а их и платить за все будут все Украинцы в том числе и они и заплатят дважды сначала через фонд вкладчикам, а потом ярд баксов ВТБ РФ как акциоенру ВТБ Украина за потерянное тут имущество/активы, но уже с годик как немного успокоился и понимаю, что мозгов у них под кастрюлями нет, так что это уже так крик в пустоту от отчаяния и безнадеги, что у населения и страны с таким кастрюлеголовым бы*** лохторатом долгосрочные перспективы совсем незавидный, поэтому надо строить свое будущее приняв и признав этот факт и учитывая/диверсифицируя риски Украины в целом