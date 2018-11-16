в течении нескольких лет повторяется эта мантра, но где факты а не домыслы?...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:07
в течении нескольких лет повторяется эта мантра, но где факты а не домыслы?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:15
А чому Білецький під банкою аХції не проводить?
З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати.
Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай.
пу - валюту присилай а то банка помирай.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:27
меняю свою (целую) квартиру в центре Луганска + свой разбомбленный русней дом под Луганском на ваше жилье! как вам такой факт?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:28
Re: ВТБ Банк
Я на всю эту ситуацию уже смотрю с юмором, записные патриоты тут развели срач и радость, мол ватыны сами виноваты так им и надо, но ....... вот у меня мнение, что как в ситуации с приватом когда я писал, что беня выводит активы на Кипр и в Прибалтику, причем валюту берет за счет кредитов МВФ которые отдавать не бене а нам всем в том числе кастрюлеголовым ура патриотам майдана, так на меня накинулись были кастрюлеголовые, я мол все вру и беня честный патриот, а курс по ихнему валится из за раша банков в Украине, а как оно оказалось потом, чет они уже молчат......а теперь они радуются что беня отжимает раша банки и "ватаны" попадут, но вот мне чет думается кастрюлеголовые и тут могут попасть в просак, потому как первое-подавляющее большинство имеет под фонд и не более, а второе-ответчиком по делу бени с РФ является министерство финансов РФ, а не полугосударственная компания ВТБ в котором правительству РФ принадлежит лишь 60 % акций, остальное частные и институциональные зарубежные инвестора т.е. беня и Украина пытаются отжать не только то что принадлежит государству РФ но и частным и зарубежным институциональным инвесторам и я вот подумал, ладно, кастрюлеголовые ура патриоты радуются в очередной раз, но чему....тому что Украина/государство вынуждено будет напечатать гривну и раздать ее через ФГВФЛ вкладчикам, таким образом залазя в карман каждого украинца в том числе и кастрюлеголового.....но как по мне это не все, мне вот думается ВТБ (РФ) как основной акционер ВТБ Украина, так вот втб рф подаст в международный арбитраж и может за отжатый в Украине банк получить с Украины решение на ярд баксов, а не на 139 лямов которые отсудил у РФ беня и из зак оторых весь сыр бор, я вот прикинул, что если посчитать все обязательства перед вкладчиками как физиками так и юриками то они будут порядка сотни лямов, а вот если посчитать все кредиты материнской структуре ВТБ которые банк еще должен ВТБ, все резервы, все кредиты выданные банком и еще работающие, то я прикинул это будет значительно больше ярда баксов, вот и получается, что реально у материнского банка отжали ярд баксов, ведь они то для суда посчитают все свои убытки по Украинскому банку который у них отжали .....вот теперь пусть кастрюлеголовые посчитают, сколько выймут из кармана каждого Украинца в том числе и кастрюлеголового сначала для того, что бы через фонд отдать деньги вкладчикам, а потом когда ВТБ как на мое мнение очень вероятно выиграет международный арбитраж против Украины за потерянный тут банк и имущество, потом еще и по решению этого суда ........... а нет вспомнил, на то они и кастрюлеголовые, что нет мозгов и не могут ими думать
P.S. я пишу не в привязке, что я за Пу или против Пети с беней, мне на них всех уже плевать как и на лохторат, это раньше я пытался еще вразумить и подумать, я пишу .... плять но ребята кастрюлеголовые, мозги то у Вас есть или нет, чему Вы радуетесь, что Вас в очередной раз поимеют не "ватанов" и не "рашку" поимеют, а их и платить за все будут все Украинцы в том числе и они и заплатят дважды сначала через фонд вкладчикам, а потом ярд баксов ВТБ РФ как акциоенру ВТБ Украина за потерянное тут имущество/активы, но уже с годик как немного успокоился и понимаю, что мозгов у них под кастрюлями нет, так что это уже так крик в пустоту от отчаяния и безнадеги, что у населения и страны с таким кастрюлеголовым бы*** лохторатом долгосрочные перспективы совсем незавидный, поэтому надо строить свое будущее приняв и признав этот факт и учитывая/диверсифицируя риски Украины в целом
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:35
Вот ненавижу таких гнид как вышеотписавщийся. Пацаны кастрюлеголовыми были, потому что в них стреляли и убивали. А тут вылазит чмо и разглагольствует про кастрюлеголовых.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:40
Не ожидал от вас такого бреда. Как кастуля на голове могла спасти от пули? А вот от дубинок внутрених войск да, спасала.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:43
ОК, я на майданах и под пулями не был, и не потому как считал предыдущий режим ласковым и пушистым, он мне тоже не нравился, а потому как считал, что в результате майдана к власти придут мрази похуже предыдущих, да и войну (не важно кто как считает с РФ или гражданскую) мы получим со всеми вытекающими последствиями, да и Пу вероятно попытается отжать часть территории о чем я говорил и писал открыто как во время так и после майдана, а потом у меня спрашивали в том числе и как я тут написал "кастрюлеголовые" откуда я все это знал, так потому что думал своими мозгами а не чужими и не поддавался стадному инстинкту и пропаганде.
P.S. и да раньше я не писал и не думал категориями "кастрюлеголовые" и бы*** лохторат, думал что у большинства людей тут еще есть свой мозг и они способны самостоятельно думать и принимать взвешенные решения, но сейчас я думаю иначе, причем у меня к ним нет ненависти, я просто принял/признал для себя это как факт и сделал выводы, не более.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:20
Михалыч У вас сколько тут маринуется, плюс, минус фонд? Ну если не секрет конечно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:24
Re: ВТБ Банк
То сообщение я действительно писал не в привязки к ним, а смотря как бы со стороны на ситуацию вокруг банка.
А в целом, если Вам кажется, что я за Пу, то Вы ошибаетесь, а если думаете что я против Пети, то я этого и никогда и не скрывал, я его считаю мразью патентованой похуже Яныка, раз мы уже на банковском форуме то приведу последний пример почему я так считаю.
Буквально на прошлой неделе появилась инфа как из банка сына Яныка через банк Пети вывели вывели порядка двух ярдов гривен Яныка, после этого от окружения Пети пошли отмазки, что мол за время президентства Пети вернули в бюджет порядка 40 ярдов гривен денег окружения Яныка.....для меня это звучало примерно так, ребята отцепитесь от Пети эти 2 ярда гривен его 5 процентов честно типа заработанных Петей на благо Украины если для Вас это звучало как то по другому, ну что же это ваше восприятие реальности, а мое таково
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 17 лис, 2018 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:25
Фонд-
Мне чужого не надо, но и свое я хрен отдам
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 17 лис, 2018 00:29, всього редагувалось 1 раз.
|