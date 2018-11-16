Михалыч написав:P.S. я пишу не в привязке, что я за Пу или против Пети с беней
Не пiздi. И За Пу и против Пети.
То сообщение я действительно писал не в привязки к ним, а смотря как бы со стороны на ситуацию вокруг банка.
А в целом, если Вам кажется, что я за Пу, то Вы ошибаетесь, а если думаете что я против Пети, то я этого и никогда и не скрывал, я его считаю мразью патентованой похуже Яныка, раз мы уже на банковском форуме то приведу последний пример почему я так считаю. Буквально на прошлой неделе появилась инфа как из банка сына Яныка через банк Пети вывели вывели порядка двух ярдов гривен Яныка, после этого от окружения Пети пошли отмазки, что мол за время президентства Пети вернули в бюджет порядка 40 ярдов гривен денег окружения Яныка.....для меня это звучало примерно так, ребята отцепитесь от Пети эти 2 ярда гривен его 5 процентов честно типа заработанных Петей на благо Украины если для Вас это звучало как то по другому, ну что же это ваше восприятие реальности, а мое таково
Никакого противоречия за Пу и против Пети. А вбросы разные я с 2014 не принимаю. Буквально на этой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.
Михалыч написав:
Фантом написав:Михалыч У вас сколько тут маринуется, плюс, минус фонд? Ну если не секрет конечно.
Фантом написав:Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.
Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогу и ситуации вокруг банка эти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана
Фантом написав:Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.
Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогу и ситуации вокруг банка эти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана
каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?
ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?
Я на банковском форуме или где
А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое причем если бы небыло фонда, то ситуация возможно была бы еще хуже, потому как население не доверяло свои деньги банкам и держало их либо под матрасом/закопало в стеклянной банке в огороде/держало за границей/ и т.д. но не в банковской системе Украины, а банки не смогли бы кредитовать экономику не эмиссионными деньгами, правительство вынуждено было бы занимать еще больше, НБУ вынуждено печатать еще больше чем на поддержку фонда, инфляция выше ставки выше, экономике еще хуже чем если есть хоть какая то гарантированная сумма и население хоть в пределах ее держит в банках свои сбережения.
ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?
Я на банковском форуме или где
А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое
А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.