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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1434143514361437 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ВТБ Банк 3.2 5 467 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 118 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 60 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 119 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 120 Всього голосів : 467 Додано: Суб 17 лис, 2018 00:29 Михалыч написав: Фантом написав: Михалыч написав: P.S. я пишу не в привязке, что я за Пу или против Пети с беней P.S. я пишу не в привязке, что я за Пу или против Пети с беней



Не пiздi. И За Пу и против Пети. Не пiздi. И За Пу и против Пети.



То сообщение я действительно писал не в привязки к ним, а смотря как бы со стороны на ситуацию вокруг банка.



А в целом, если Вам кажется, что я за Пу, то Вы ошибаетесь, а если думаете что я против Пети, то я этого и никогда и не скрывал, я его считаю мразью патентованой похуже Яныка, раз мы уже на банковском форуме то приведу последний пример почему я так считаю.

Буквально на прошлой неделе появилась инфа как из банка сына Яныка через банк Пети вывели вывели порядка двух ярдов гривен Яныка, после этого от окружения Пети пошли отмазки, что мол за время президентства Пети вернули в бюджет порядка 40 ярдов гривен денег окружения Яныка.....для меня это звучало примерно так, ребята отцепитесь от Пети эти 2 ярда гривен его 5 процентов честно типа заработанных Петей на благо Украины если для Вас это звучало как то по другому, ну что же это ваше восприятие реальности, а мое таково То сообщение я действительно писал не в привязки к ним, а смотря как бы со стороны на ситуацию вокруг банка.А в целом, если Вам кажется, что я за Пу, то Вы ошибаетесь, а если думаете что я против Пети, то я этого и никогда и не скрывал, я его считаю мразью патентованой похуже Яныка, раз мы уже на банковском форуме то приведу последний пример почему я так считаю.Буквально на прошлой неделе появилась инфа как из банка сына Яныка через банк Пети вывели вывели порядка двух ярдов гривен Яныка, после этого от окружения Пети пошли отмазки, что мол за время президентства Пети вернули в бюджет порядка 40 ярдов гривен денег окружения Яныка.....для меня это звучало примерно так, ребята отцепитесь от Пети эти 2 ярда гривен его 5 процентов честно типа заработанных Петей на благо Украиныесли для Вас это звучало как то по другому, ну что же это ваше восприятие реальности, а мое таково

Никакого противоречия за Пу и против Пети.

А вбросы разные я с 2014 не принимаю.

Буквально на этой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.



Михалыч написав: Фантом написав: Михалыч У вас сколько тут маринуется, плюс, минус фонд? Ну если не секрет конечно. У вас сколько тут маринуется, плюс, минус фонд? Ну если не секрет конечно.



Фонд-



Мне чужого не надо, но и свое я хрен отдам Фонд-Мне чужого не надо, но и свое я хрен отдам



Мастерство не пропьёшь. Никакого противоречия за Пу и против Пети.А вбросы разные я с 2014 не принимаю.Буквально на этой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.Мастерство не пропьёшь. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1356 З нами з: 18.05.16 Подякував: 183 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 00:33 Re: ВТБ Банк Фантом написав: Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт. Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.



Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогу и ситуации вокруг банка эти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогуи ситуации вокруг банкаэти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана Михалыч Повідомлень: 1066 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 01:16 Михалыч написав: Фантом написав: Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт. Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.



Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогу и ситуации вокруг банка эти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогуи ситуации вокруг банкаэти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана

каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? ol_zy

Повідомлень: 4622 З нами з: 20.01.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 01:36 Re: ВТБ Банк ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?





Я на банковском форуме или где



А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое причем если бы небыло фонда, то ситуация возможно была бы еще хуже, потому как население не доверяло свои деньги банкам и держало их либо под матрасом/закопало в стеклянной банке в огороде/держало за границей/ и т.д. но не в банковской системе Украины, а банки не смогли бы кредитовать экономику не эмиссионными деньгами, правительство вынуждено было бы занимать еще больше, НБУ вынуждено печатать еще больше чем на поддержку фонда, инфляция выше ставки выше, экономике еще хуже чем если есть хоть какая то гарантированная сумма и население хоть в пределах ее держит в банках свои сбережения.



Как то так я смотрю на это. Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплатыили вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числето я не знаю даже, что тогда по Вашему это такоепричем если бы небыло фонда, то ситуация возможно была бы еще хуже, потому как население не доверяло свои деньги банкам и держало их либо под матрасом/закопало в стеклянной банке в огороде/держало за границей/ и т.д. но не в банковской системе Украины, а банки не смогли бы кредитовать экономику не эмиссионными деньгами, правительство вынуждено было бы занимать еще больше, НБУ вынуждено печатать еще больше чем на поддержку фонда, инфляция выше ставки выше, экономике еще хуже чем если есть хоть какая то гарантированная сумма и население хоть в пределах ее держит в банках свои сбережения.Как то так я смотрю на это. Михалыч Повідомлень: 1066 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 01:44 Михалыч написав: ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?





Я на банковском форуме или где



А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплатыили вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числето я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. ol_zy

Повідомлень: 4622 З нами з: 20.01.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 01:54 ol_zy написав: Михалыч написав: ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?





Я на банковском форуме или где



А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплатыили вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числето я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.



Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете , на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.



Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками. Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете, на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками. Михалыч Повідомлень: 1066 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1434143514361437 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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