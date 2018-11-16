Додано: Суб 17 лис, 2018 01:36

ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?

Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплатыили вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числето я не знаю даже, что тогда по Вашему это такоепричем если бы небыло фонда, то ситуация возможно была бы еще хуже, потому как население не доверяло свои деньги банкам и держало их либо под матрасом/закопало в стеклянной банке в огороде/держало за границей/ и т.д. но не в банковской системе Украины, а банки не смогли бы кредитовать экономику не эмиссионными деньгами, правительство вынуждено было бы занимать еще больше, НБУ вынуждено печатать еще больше чем на поддержку фонда, инфляция выше ставки выше, экономике еще хуже чем если есть хоть какая то гарантированная сумма и население хоть в пределах ее держит в банках свои сбережения.Как то так я смотрю на это.