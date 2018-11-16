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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1434143514361437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:44

  Михалыч написав:
  ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?



Я на банковском форуме или где :?

А откуда у фонда берутся деньги на выплаты :?: или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе :? то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое :wink:

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:54

  ol_zy написав:
  Михалыч написав:
  ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?



Я на банковском форуме или где :?

А откуда у фонда берутся деньги на выплаты :?: или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе :? то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое :wink:

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.


Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете :?:, на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.

Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.

P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:24

Re: ВТБ Банк

Онлайн сервисы заработали
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:28

Re: ВТБ Банк

Иб работает
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:31

  Квесторе_поверніться написав:А чому Білецький під банкою аХції не проводить?
З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати.
Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай.
пу - валюту присилай а то банка помирай.

Любой каприз за Ваши деньги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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