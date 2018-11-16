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банках (гарне і погане) / ВТБ Банк ВТБ Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1435143614371438> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ВТБ Банк 3.2 5 467 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 118 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 60 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 119 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 120 Всього голосів : 467 Додано: Суб 17 лис, 2018 01:44 Михалыч написав: ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?





Я на банковском форуме или где



А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплатыили вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числето я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. ol_zy

Повідомлень: 4624 З нами з: 20.01.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 01:54 ol_zy написав: Михалыч написав: ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?





Я на банковском форуме или где



А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплатыили вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числето я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.



Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете , на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.



Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.



P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг. Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете, на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг. Михалыч Заблокований Повідомлень: 1065 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 295 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 09:24 Re: ВТБ Банк Онлайн сервисы заработали Andreww Повідомлень: 51 З нами з: 25.03.10 Подякував: 128 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 09:28 Re: ВТБ Банк Иб работает Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Алексей77 Повідомлень: 1367 З нами з: 04.12.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 09:31 Квесторе_поверніться написав: А чому Білецький під банкою аХції не проводить?

З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати.

Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай.

пу - валюту присилай а то банка помирай. А чому Білецький під банкою аХції не проводить?З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати.Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай.пу - валюту присилай а то банка помирай.

Любой каприз за Ваши деньги Любой каприз за Ваши деньги Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6545 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4343 раз. Подякували: 1544 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 11:08 Михалыч написав: ol_zy написав: ol_zy написав: каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях? Михалыч написав:



Я на банковском форуме или где



А откуда у фонда берутся деньги на выплаты Я на банковском форуме или гдеА откуда у фонда берутся деньги на выплаты

А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами. А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.



Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете , на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.



Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.



P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг. Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете, на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг.

Одни слова и никаких фактов... Давайте ссылки на сайты статистики, отчетность и т.д. где бы был виден стремительный рост долгов фонда, а также ссылку на активы и их стоимость, которые еще не реализованы. А так это все балабольство. При чем здесь внешние займы Пети, за которого вы голосовали, до фонда? Если ВА не введут, то да все активы проедят/выведут и когда уже нечего будет изымать, тогда фонду придется занимать. Но опять же я не встречал информации о стремительном наращивании долгов фонда и о том что фонд не сможет вернуть свои долги и готовится к банкротству.

Меня не интересуют активы, которых хватило, и назвать я их не смогу - это закрытая информация. Хотя называл 200+ и остатки по юр. лицам. Только МТС или Киевстару там ушли в фонд приличные суммы с их депозитов.

Те активы, что уже есть у фонда более чем хватит на выплату долгов перед бюджетом раз они по некоторым банкам начали 4-5 очереди выплачивать. И взносов которые получает фонд точно так же будет достаточно для выплаты по займам. Если вы обвиняете что нет, то доказывайте с цифрами. Одни слова и никаких фактов... Давайте ссылки на сайты статистики, отчетность и т.д. где бы был виден стремительный рост долгов фонда, а также ссылку на активы и их стоимость, которые еще не реализованы. А так это все балабольство. При чем здесь внешние займы Пети, за которого вы голосовали, до фонда? Если ВА не введут, то да все активы проедят/выведут и когда уже нечего будет изымать, тогда фонду придется занимать. Но опять же я не встречал информации о стремительном наращивании долгов фонда и о том что фонд не сможет вернуть свои долги и готовится к банкротству.Меня не интересуют активы, которых хватило, и назвать я их не смогу - это закрытая информация. Хотя называл 200+ и остатки по юр. лицам. Только МТС или Киевстару там ушли в фонд приличные суммы с их депозитов.Те активы, что уже есть у фонда более чем хватит на выплату долгов перед бюджетом раз они по некоторым банкам начали 4-5 очереди выплачивать. И взносов которые получает фонд точно так же будет достаточно для выплаты по займам. Если вы обвиняете что нет, то доказывайте с цифрами. ol_zy

Повідомлень: 4624 З нами з: 20.01.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 11:12 Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав: А чому Білецький під банкою аХції не проводить?

З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати.

Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай.

пу - валюту присилай а то банка помирай. А чому Білецький під банкою аХції не проводить?З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати.Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай.пу - валюту присилай а то банка помирай.

Любой каприз за Ваши деньги Любой каприз за Ваши деньги

На слугу Народу не балотуюсь... На слугу Народу не балотуюсь... Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26306 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 11:20 Смотри отчетность ФГВФЛ, но она улучшается. Этап массовых банкротств минул. Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13989 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1057 раз. Подякували: 1160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 11:41 Re: ВТБ Банк ol_zy написав: Одни слова и никаких фактов... Давайте ссылки на сайты статистики, отчетность и т.д. где бы был виден стремительный рост долгов фонда, а также ссылку на активы и их стоимость, которые еще не реализованы. А так это все балабольство. При чем здесь внешние займы Пети, за которого вы голосовали, до фонда? Если ВА не введут, то да все активы проедят/выведут и когда уже нечего будет изымать, тогда фонду придется занимать. Но опять же я не встречал информации о стремительном наращивании долгов фонда и о том что фонд не сможет вернуть свои долги и готовится к банкротству.

Меня не интересуют активы, которых хватило, и назвать я их не смогу - это закрытая информация. Хотя называл 200+ и остатки по юр. лицам. Только МТС или Киевстару там ушли в фонд приличные суммы с их депозитов.

Те активы, что уже есть у фонда более чем хватит на выплату долгов перед бюджетом раз они по некоторым банкам начали 4-5 очереди выплачивать. И взносов которые получает фонд точно так же будет достаточно для выплаты по займам. Если вы обвиняете что нет, то доказывайте с цифрами. Одни слова и никаких фактов... Давайте ссылки на сайты статистики, отчетность и т.д. где бы был виден стремительный рост долгов фонда, а также ссылку на активы и их стоимость, которые еще не реализованы. А так это все балабольство. При чем здесь внешние займы Пети, за которого вы голосовали, до фонда? Если ВА не введут, то да все активы проедят/выведут и когда уже нечего будет изымать, тогда фонду придется занимать. Но опять же я не встречал информации о стремительном наращивании долгов фонда и о том что фонд не сможет вернуть свои долги и готовится к банкротству.Меня не интересуют активы, которых хватило, и назвать я их не смогу - это закрытая информация. Хотя называл 200+ и остатки по юр. лицам. Только МТС или Киевстару там ушли в фонд приличные суммы с их депозитов.Те активы, что уже есть у фонда более чем хватит на выплату долгов перед бюджетом раз они по некоторым банкам начали 4-5 очереди выплачивать. И взносов которые получает фонд точно так же будет достаточно для выплаты по займам. Если вы обвиняете что нет, то доказывайте с цифрами.



С чего вы решили что Михалыч голосовал за Петю, вы что свечку держали когда он голосовал



А по сути, о том что фонд банкрот с огромными долгами говорят сами руководители фонда, например об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик

https://finclub.net/news/fgvfl-povysit- ... dolga.html

По его словам, основным фактором, который будет влиять на решение Фонда в будущем станет решение вопроса задолженности перед Министерством финансов.



«Главным фактором для нас является наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности. Имея такое ярмо на ногах сложно будет говорить о каком-то повышении граничной суммы. В то же время, сейчас мы инициирует серьезные переговоры с Минфином и рассчитываем на поддержку НБУ и международных партнеров», – добавил он.



а вот Вам еще интервью с зам. директора фонда Светланой Рекрут в котором она признала, что фактически ФГВФЛ является банкротом и платит громадные проценты по кредитам.



Долг ФГВФЛ на 01.07.2018 перед НБУ и Минфином составляет 72,9 млрд грн, из них перед НБУ 2,9 млрд грн, перед Минфином 70 млрд грн, в т.ч. из них 10 млрд грн это только проценты по полученным кредитам (время 30:36).



Платить кредиты нужно до 2031 года и проценты по этим кредитам составят 85 млрд грн (!!!).



По ее словам (время 28:10) они получили в работу активы на 530 млрд грн по балансовой стоимости, продали 100 млрд грн по балансовой стоимости и выручили всего 13 млрд грн. Судя из ее высказываний, денег не хватит даже проценты по кредитам вернуть.

Слушайте и "наслаждайтесь"





Вообще сложилась уникальная ситуация: вкладчик принес деньги в банк, из чего сформировались активы. На продажу, этих активов он рассчитывает, и в то же время вкладчик платит также налоги, из которых формируется бюджет и которыми распоряжается НБУ и Минфин.



Далее ФГВФЛ, не способный работать с активами, берет у Минфина в долг деньги под проценты для выплаты вкладчику средств. Вот только деньги он берет у того же вкладчика и вместо выплаты ему платит проценты Минфину, который дал деньги того же вкладчика уплаченные в виде налогов, а по факту зачастую получается еще интересней, минфин выпускает облигации которые выкупает НБУ путем эмиссии/печатания денег и которому Минфин должен заплатить проценты по этим облигациям т.е. и тело облигаций и проценты будут заплачены в конце концов из бюджета т.е. из кармана каждого налогоплательщика.



Получается, вкладчик платит дважды, в начале налоги, а потом проценты, за которые фактически получает зарплату и существует ФГВФЛ и его уполномоченные лица не способные работать с активами банков.



Двойной грабеж, о котором все молчат. При этом в Законе «О системе гарантирования вкладов физических лиц» не предусмотрена возможность ФГВФЛ платить проценты по полученным кредитам, их просто платить не с чего.



Этим вопросом давно должны уже были заняться правоохранительные органы, ведь речь идет о 85 млрд грн фактически украденных у вкладчиков обанкротившихся банков, на эту сумму можно было бы увеличить гарантированную сумму с 200 тыс до значительно большей, что в свою очередь повысит доверие к банковской системе, увеличит приток в банки неэмиссионных денег населения, уменьшится инфляция, увеличится кредитование и понизятся процентные ставки, что в свою очередь является локомотивом роста экономики.



P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений С чего вы решили что Михалыч голосовал за Петю, вы что свечку держали когда он голосовалА по сути, о том что фонд банкрот с огромными долгами говорят сами руководители фонда, например об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей ОленчикПо его словам, основным фактором, который будет влиять на решение Фонда в будущем станет решение вопроса задолженности перед Министерством финансов.Имея такое ярмо на ногах сложно будет говорить о каком-то повышении граничной суммы. В то же время, сейчас мы инициирует серьезные переговоры с Минфином и рассчитываем на поддержку НБУ и международных партнеров», – добавил он.а вот Вам еще интервью с зам. директора фонда Светланой Рекрут в котором она признала, что фактически ФГВФЛ является банкротом и платит громадные проценты по кредитам.Долг ФГВФЛ на 01.07.2018 перед НБУ и Минфином составляет 72,9 млрд грн, из них перед НБУ 2,9 млрд грн, перед Минфином 70 млрд грн, в т.ч. из них 10 млрд грн это только проценты по полученным кредитам (время 30:36).Платить кредиты нужно до 2031 года и проценты по этим кредитам составят 85 млрд грн (!!!).Слушайте и "наслаждайтесь"Вообще сложилась уникальная ситуация: вкладчик принес деньги в банк, из чего сформировались активы. На продажу, этих активов он рассчитывает, и в то же время вкладчик платит также налоги, из которых формируется бюджет и которыми распоряжается НБУ и Минфин.Далее ФГВФЛ, не способный работать с активами, берет у Минфина в долг деньги под проценты для выплаты вкладчику средств. Вот только деньги он берет у того же вкладчика и вместо выплаты ему платит проценты Минфину, который дал деньги того же вкладчика уплаченные в виде налогов, а по факту зачастую получается еще интересней, минфин выпускает облигации которые выкупает НБУ путем эмиссии/печатания денег и которому Минфин должен заплатить проценты по этим облигациям т.е. и тело облигаций и проценты будут заплачены в конце концов из бюджета т.е. из кармана каждого налогоплательщика.Получается, вкладчик платит дважды, в начале налоги, а потом проценты, за которые фактически получает зарплату и существует ФГВФЛ и его уполномоченные лица не способные работать с активами банков.Двойной грабеж, о котором все молчат. При этом в Законе «О системе гарантирования вкладов физических лиц» не предусмотрена возможность ФГВФЛ платить проценты по полученным кредитам, их просто платить не с чего.Этим вопросом давно должны уже были заняться правоохранительные органы, ведь речь идет о 85 млрд грн фактически украденных у вкладчиков обанкротившихся банков, на эту сумму можно было бы увеличить гарантированную сумму с 200 тыс до значительно большей, что в свою очередь повысит доверие к банковской системе, увеличит приток в банки неэмиссионных денег населения, уменьшится инфляция, увеличится кредитование и понизятся процентные ставки, что в свою очередь является локомотивом роста экономики.P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений 3xXx Повідомлень: 64 З нами з: 11.03.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:06 Re: ВТБ Банк BBC написав: Смотри отчетность ФГВФЛ, но она улучшается. Этап массовых банкротств минул. Смотри отчетность ФГВФЛ,. Этап массовых банкротств минул.



Нет, фонд однозначно банкрот, учитывая как давно фонд получил последний банк в свое управление и произвел основные выплаты сумма денег имеющаяся на счетах фонда в его распоряжение увеличивается за счет взносов банков, но общая сумма долга перед минфином за счет накопленных и не возвращенных Минфину процентов увеличивается скорей. Нет, фонд однозначно банкрот, учитывая как давно фонд получил последний банк в свое управление и произвел основные выплаты сумма денег имеющаяся на счетах фонда в его распоряжение увеличивается за счет взносов банков, но общая сумма долга перед минфином за счет накопленных и не возвращенных Минфину процентов увеличивается скорей. Востаннє редагувалось 3xXx в Суб 17 лис, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз. 3xXx Повідомлень: 64 З нами з: 11.03.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1435143614371438> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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