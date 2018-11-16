ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?
Я на банковском форуме или где
А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое
А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.
ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?
Я на банковском форуме или где
А откуда у фонда берутся деньги на выплаты или вы думаете выплаты происходят за счет тех средств, что в фонд вносят банки.....да в том числе за счет этих средств, но посмотрите сколько у фонда долгов и поймете, что большая часть вынута из кармана каждого из нас и моего в том числе по схеме когда правительство выпускает облигации, НБУ их обналичивает печатая деньги или путем прямого печатания вносит в фонд, что мы имеем в результате, долги правительства/бюджета перед банком, а это деньги которые из бюджета/кармана каждого из нас раньше или позже будут вынуты, кроме того за счет печатания/роста денежной массы бумаги/гривны имеем девал, инфляцию, и высокие процентные ставки, потому как из за роста инфляции НБУ надо стерилизовать денежную массу, что в свою очередь за счет высоких ставок тормозит развитие экономики страны.....если все это по вашему не деньги вынутые из кармана каждого их нас и моего в том числе то я не знаю даже, что тогда по Вашему это такое
А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.
Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете , на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.
Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.
P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг.
Квесторе_поверніться написав:А чому Білецький під банкою аХції не проводить? З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати. Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай. пу - валюту присилай а то банка помирай.
Любой каприз за Ваши деньги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ol_zy написав:каким боком фонд относится к вашему карману? или вы владелец фонда и распоряжаетесь его средствами в личных целях?
Михалыч написав:
Я на банковском форуме или где
А откуда у фонда берутся деньги на выплаты
А что становиться с активами банка? С остатками на счетах от 200+ и юр.лиц? Не думали? Подумайте. Активов даже после того как выведут сколько могут остается с запасом на возврат 200- и иногда на 4-5 очереди. Вот при чем здесь ваш карман? И да те взносы что идут в фонд они также идут на выплату. Все что одалживает бюджет - фонд возвращает и притом с процентами.
Назовите мне их активов которых хватило для выплаты 4-5 очереди как Вы пишете , на сколько я помню из клиентов фонда (80+ банков) я могу вспомнить всего пару активов которых хватило на то что бы начать выплачивать тем у кого 200+ и юрикам, рассчитался со всеми вкладчиками полностью на сколько я помню всего один банк из клиентов фонда.
Учитывая кто хочет получить банк и его послужной список, а так же умение управляющих ликвидируемых банков дерибанить активы, я не удивлюсь если под их чутким руководством активов ВТБ не хватит не то чтобы рассчитаться с фондом и вкладчиками 200+ и юриками.
P.S. конечно возвращает, еще и с огромными процентами, при этом долги фонда только растут, это как с Петей, который декларирует, что Украина может отказаться от кредитов и но при этом реально только вот взял деньги под более чем 9 процентов годовых в СКВ, я худею с него, но скоро ведь выборы, тема враг у ворот, веры и языка уже всем поднадоела/приелась, да и конкуренты начинают свою предвыборную программу вот за неимением реальных достижений надо чет новое впаривать лохторату, причем говорить/декларировать одно, а делать другое, так же и с фондом и отдачей с него долгов. Причем по нормативно правовым актам Украины, фонд может брать кредиты под ставку не меньше чем учетная ставка НБУ которая к слову сейчас под 19 % годовых, вообще мне данная ситуация кажется идиотской, потому как понятно что фонд самостоятельно в средне и долгосрочной перспективе не сможет с такими ставками рассчитаться, а будет накапливать только долги, даже если никакие банки не будут банкротиться и фонду не надо будет выплачивать вкладчикам ничего, то собираемых взносов едва ли хватит на выплату процентов по уже имеющимся у фонда кредитам, а скорей всего эти проценты будут накапливаться тоже как долг на который в свою очередь будут идти проценты-так получается замкнутый круг.
Одни слова и никаких фактов... Давайте ссылки на сайты статистики, отчетность и т.д. где бы был виден стремительный рост долгов фонда, а также ссылку на активы и их стоимость, которые еще не реализованы. А так это все балабольство. При чем здесь внешние займы Пети, за которого вы голосовали, до фонда? Если ВА не введут, то да все активы проедят/выведут и когда уже нечего будет изымать, тогда фонду придется занимать. Но опять же я не встречал информации о стремительном наращивании долгов фонда и о том что фонд не сможет вернуть свои долги и готовится к банкротству. Меня не интересуют активы, которых хватило, и назвать я их не смогу - это закрытая информация. Хотя называл 200+ и остатки по юр. лицам. Только МТС или Киевстару там ушли в фонд приличные суммы с их депозитов. Те активы, что уже есть у фонда более чем хватит на выплату долгов перед бюджетом раз они по некоторым банкам начали 4-5 очереди выплачивать. И взносов которые получает фонд точно так же будет достаточно для выплаты по займам. Если вы обвиняете что нет, то доказывайте с цифрами.
Квесторе_поверніться написав:А чому Білецький під банкою аХції не проводить? З лозунгами. Банка - стояти, клієнтам гроші віддати. Чи. Чумудан москАлю забирай, активи Неньці залишай. пу - валюту присилай а то банка помирай.
Любой каприз за Ваши деньги
На слугу Народу не балотуюсь...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ol_zy написав:Одни слова и никаких фактов... Давайте ссылки на сайты статистики, отчетность и т.д. где бы был виден стремительный рост долгов фонда, а также ссылку на активы и их стоимость, которые еще не реализованы. А так это все балабольство. При чем здесь внешние займы Пети, за которого вы голосовали, до фонда? Если ВА не введут, то да все активы проедят/выведут и когда уже нечего будет изымать, тогда фонду придется занимать. Но опять же я не встречал информации о стремительном наращивании долгов фонда и о том что фонд не сможет вернуть свои долги и готовится к банкротству. Меня не интересуют активы, которых хватило, и назвать я их не смогу - это закрытая информация. Хотя называл 200+ и остатки по юр. лицам. Только МТС или Киевстару там ушли в фонд приличные суммы с их депозитов. Те активы, что уже есть у фонда более чем хватит на выплату долгов перед бюджетом раз они по некоторым банкам начали 4-5 очереди выплачивать. И взносов которые получает фонд точно так же будет достаточно для выплаты по займам. Если вы обвиняете что нет, то доказывайте с цифрами.
С чего вы решили что Михалыч голосовал за Петю, вы что свечку держали когда он голосовал
А по сути, о том что фонд банкрот с огромными долгами говорят сами руководители фонда, например об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик https://finclub.net/news/fgvfl-povysit- ... dolga.html По его словам, основным фактором, который будет влиять на решение Фонда в будущем станет решение вопроса задолженности перед Министерством финансов.
«Главным фактором для нас является наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности. Имея такое ярмо на ногах сложно будет говорить о каком-то повышении граничной суммы. В то же время, сейчас мы инициирует серьезные переговоры с Минфином и рассчитываем на поддержку НБУ и международных партнеров», – добавил он.
а вот Вам еще интервью с зам. директора фонда Светланой Рекрут в котором она признала, что фактически ФГВФЛ является банкротом и платит громадные проценты по кредитам.
Долг ФГВФЛ на 01.07.2018 перед НБУ и Минфином составляет 72,9 млрд грн, из них перед НБУ 2,9 млрд грн, перед Минфином 70 млрд грн, в т.ч. из них 10 млрд грн это только проценты по полученным кредитам (время 30:36).
Платить кредиты нужно до 2031 года и проценты по этим кредитам составят 85 млрд грн (!!!).
По ее словам (время 28:10) они получили в работу активы на 530 млрд грн по балансовой стоимости, продали 100 млрд грн по балансовой стоимости и выручили всего 13 млрд грн. Судя из ее высказываний, денег не хватит даже проценты по кредитам вернуть. Слушайте и "наслаждайтесь"
Вообще сложилась уникальная ситуация: вкладчик принес деньги в банк, из чего сформировались активы. На продажу, этих активов он рассчитывает, и в то же время вкладчик платит также налоги, из которых формируется бюджет и которыми распоряжается НБУ и Минфин.
Далее ФГВФЛ, не способный работать с активами, берет у Минфина в долг деньги под проценты для выплаты вкладчику средств. Вот только деньги он берет у того же вкладчика и вместо выплаты ему платит проценты Минфину, который дал деньги того же вкладчика уплаченные в виде налогов, а по факту зачастую получается еще интересней, минфин выпускает облигации которые выкупает НБУ путем эмиссии/печатания денег и которому Минфин должен заплатить проценты по этим облигациям т.е. и тело облигаций и проценты будут заплачены в конце концов из бюджета т.е. из кармана каждого налогоплательщика.
Получается, вкладчик платит дважды, в начале налоги, а потом проценты, за которые фактически получает зарплату и существует ФГВФЛ и его уполномоченные лица не способные работать с активами банков.
Двойной грабеж, о котором все молчат. При этом в Законе «О системе гарантирования вкладов физических лиц» не предусмотрена возможность ФГВФЛ платить проценты по полученным кредитам, их просто платить не с чего.
Этим вопросом давно должны уже были заняться правоохранительные органы, ведь речь идет о 85 млрд грн фактически украденных у вкладчиков обанкротившихся банков, на эту сумму можно было бы увеличить гарантированную сумму с 200 тыс до значительно большей, что в свою очередь повысит доверие к банковской системе, увеличит приток в банки неэмиссионных денег населения, уменьшится инфляция, увеличится кредитование и понизятся процентные ставки, что в свою очередь является локомотивом роста экономики.
P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений
BBC написав:Смотри отчетность ФГВФЛ, но она улучшается. Этап массовых банкротств минул.
Нет, фонд однозначно банкрот, учитывая как давно фонд получил последний банк в свое управление и произвел основные выплаты сумма денег имеющаяся на счетах фонда в его распоряжение увеличивается за счет взносов банков, но общая сумма долга перед минфином за счет накопленных и не возвращенных Минфину процентов увеличивается скорей.
Востаннє редагувалось 3xXx в Суб 17 лис, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.