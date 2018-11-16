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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лис, 2018 12:06
BBC написав:
Смотри отчетность ФГВФЛ, но она улучшается
. Этап массовых банкротств минул.
Нет, фонд однозначно банкрот, учитывая как давно фонд получил последний банк в свое управление и произвел основные выплаты сумма денег имеющаяся на счетах фонда в его распоряжение увеличивается за счет взносов банков, но общая сумма долга перед минфином за счет накопленных и не возвращенных Минфину процентов увеличивается скорей.
Востаннє редагувалось 3xXx
в Суб 17 лис, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 12:09
..у нас и Коболев с ко.вечные банкроты....
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:03
3xXx написав:
P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений
Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг
наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности.
= 145 млрд.
а активов:
530 млрд грн
Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.
Т.е. вы все цифры привели в своих же доказательствах не состоятельности фонда, а цифры говорят об обратном. Тело займа покрыто, а только тело займа из бюджета из наших налогов идет.
Вы сейчас скажете так их вынули из экономики, так вот как раз наоборот их отдали вкладчикам и запустили в реальную экономику через банки и торговые сети.
По поводу голосования - в основном кричат долой Петю те кто за него голосовал. Я не голосовал и никогда не поддерживал и не поддерживаю и поддерживать не буду, считаю его не тем человеком, который может/должен управлять страной, но я не кричу в каждом посте про зраду, Петю геть и прочее. Это был выбор большинства на тот момент и раз его выбрали, а я и те кто был против ничего с этим не сделали не уговорили других поддержать другого кандидата значит мы так же согласились с этим выбором и косвенно голосовали за. Единственно за Овоща - это был не выбор большинства и его снятие я поддерживал, т.к. голосованием его бы не сняли (там так считали)
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ol_zy
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:07
ruvex написав: Stringer написав:
В любом случае, отобьётся втб в суде или будет ва - на его репутации можно ставить большой жирный крест.
Давайте поразмышляем и зайдем для некоторой объективности с другой стороны, сторонней инвестиционной.
Про репутацию банка можно долго не спорить, но стоит учитывать другое, существенно более важное, а именно, что до встречи с судами страны и наложения ими ареста банк работал - раз.
После чего, ограничения ("превентивні обмежувальні заходи
") ввел НБУ, опять страны, в которой работал банк с иностранным капиталом - два.
А это уже риски и репутация страны и знак для зарубежных инвесторов, причем риски которые выплыли по субъективным политическим и бизнес мотивам алигархата страны - три.
Если уж не удалось банк в свое время вывести с рынка законными методами, то допустив подобное вырисовывается картина, что субъективная причина стала следствием неработоспособности банка и тень в данном случае, как бы не хотелось, ложится на имидж страны, чего делать было категорически нельзя, не смотря на "фон" вокруг банка.
Вот вам и очередной крестик на инвестиционный климат в стране, и он более значимый нежели тот, что для самого ВТБ.
По приведённым вами фактам складывается, что репутация страны для зарубежных инвесторов на небывалой высоте, что конечно некотое преувеличение.
Украина и нбу, как и весь цивилизованный мир ввёл санкции против рф и втб - раз.
Украинский суд продемонстрировал уважание к решениям международного арбитража и принял решения в соответствии с гаагской конвенцией о признании и исполнении иностранных судебных решений в гражданских и коммерческих делах - два
Тоесть, если брать только ваши аргументы, то они идут в большой жирный плюс инвестиционного климата в стране - три
Жаль конечно, что эти факты аж никак не скажутся на инвестиционном климате, и никоим образом не смогут обелить репутацию украины, запятнанную тотальной коррупцией .
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:16
pavyak написав:
Кучу лет назад банк уже показывал что вводить громадные комиссии для него плевое дело. Тогда была комиссия 12% за вход и куча крика не забудем не простим. Забыли и простили. История сделала свой виток. Ничего нового. Простили тогда кушайте сейчас.
Не все простили, а тех кто не забыл, местные ватаны и рашколюбы тут пять лет помоями окатывали... да и сейчас пытаются
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:23
Михалыч написав: Фантом написав:
Буквально на прошлой неделе появилась инфа что Путина в Сингапуре послали на*** и острова он Японии отдаёт.
Да мне срать, какое отношение это имеет к нашему диалогу
и ситуации вокруг банка
эти бабки или острова ведь не из моего кармана выймум, а вот если накроется ВТБ то выплаты фонда и вероятная выплата ярда баксов по решению международного арбитража, это уже вынуто будет в том числе и с моего кармана
Еще один ядренный бред - какая выплата кому и какого ярда бакса и по какому решению международного арбитража? Или вы это ещё о путине?
Востаннє редагувалось Stringer
в Суб 17 лис, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:23
ol_zy написав:
Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг
Ну не знаю, я получал через фонд с более десятка банков, мои знакомы тоже, некоторые из них выходили за фонд, а в тех что я был специально потом интересовался, ни кто из тех кто 200 + не получил ничего из фонда, так что прошу вас повторно назвать те банки и количество банков кто получает с фонда 200+
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3xXx
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:26
ol_zy написав:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.
Если бы да как бы, поменяем не поменяем, во всем виноваты попередники ..... в общем старая песня о главном, а факт остается фактом-фонд банкрот, вот когда произойдут Ваши чудесные преобразования, вот тогда и будете рассказывать как все у фонда хорошо.
Востаннє редагувалось 3xXx
в Суб 17 лис, 2018 13:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:30
Stringer написав:
Еще один ядренный бред - какая выплата кому и какого ярда бакса и по какому решению международного арбитража? Или вы это ещё о путине?
Нет не о Пу. Ваш вопрос должен быть к модератору который удалил был предыдущее сообщение Михалыча, Михалыч в своем сообщение приводил откуда как он считает возьмется ярд СКВ который ВТБ РФ сможет через международный арбитраж отсудить у Украины в случае потери своего актива как ВТБ Украина. Если вам так интересно обратитесь к модератору пусть он вам перешлет то сообщение.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:38
ol_zy написав: 3xXx написав:
P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений
Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг
наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности.
= 145 млрд.
а активов:
530 млрд грн
Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего...
Не только не умеют, но и не хотят. И увольнением одних воров с заменой на других - эту проблему не решить. Фонд создан в качестве такого себе громадного посредника при похоронном бюро ритуал. Он ежемесячно собирает с банков дань с депозитов, получает себе все активы всех ликвидируемых банков, и ещё ежегодно требует многомиллионные дотации из бюджета. Фонд в сегодняшнем виде - это мертворожденноное дитя
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