Додано: Суб 17 лис, 2018 13:03

3xXx написав: P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений

наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности.

530 млрд грн

Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг= 145 млрд.а активов:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.Т.е. вы все цифры привели в своих же доказательствах не состоятельности фонда, а цифры говорят об обратном. Тело займа покрыто, а только тело займа из бюджета из наших налогов идет.Вы сейчас скажете так их вынули из экономики, так вот как раз наоборот их отдали вкладчикам и запустили в реальную экономику через банки и торговые сети.По поводу голосования - в основном кричат долой Петю те кто за него голосовал. Я не голосовал и никогда не поддерживал и не поддерживаю и поддерживать не буду, считаю его не тем человеком, который может/должен управлять страной, но я не кричу в каждом посте про зраду, Петю геть и прочее. Это был выбор большинства на тот момент и раз его выбрали, а я и те кто был против ничего с этим не сделали не уговорили других поддержать другого кандидата значит мы так же согласились с этим выбором и косвенно голосовали за. Единственно за Овоща - это был не выбор большинства и его снятие я поддерживал, т.к. голосованием его бы не сняли (там так считали)