Stringer написав:Еще один ядренный бред - какая выплата кому и какого ярда бакса и по какому решению международного арбитража? Или вы это ещё о путине?
Нет не о Пу. Ваш вопрос должен быть к модератору который удалил был предыдущее сообщение Михалыча, Михалыч в своем сообщение приводил откуда как он считает возьмется ярд СКВ который ВТБ РФ сможет через международный арбитраж отсудить у Украины в случае потери своего актива как ВТБ Украина. Если вам так интересно обратитесь к модератору пусть он вам перешлет то сообщение.
Так Международный арбитраж уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем. Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный арбитраж отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение
Пы.сы. пишу не проверяя,и даже не обратил внимания, как т9 исправил у меня международный арбитраж на Международный трибунал ... символично
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 17 лис, 2018 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Як з ліквідністю в банці на 1 листопада...ніхто не дивився?
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Stringer написав:Так Международный трибунал уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем. Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный трибунал отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение
У РФ в лице министерства финансов РФ, а не у полугосударственного ВТБ РФ в котором государству принадлежит лишь 60 % акций, а остальное частным и институциональным инвесторам причем большей частью эти инвестора не из РФ даже..... поживем посмотрим кто окажется прав.
Stringer написав:Так Международный трибунал уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем. Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный трибунал отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение
У РФ в лице министерства финансов РФ, а не у полугосударственного ВТБ РФ в котором государству принадлежит лишь 60 % акций, а остальное частным и институциональным инвесторам причем большей частью эти инвестора не из РФ даже..... поживем посмотрим кто окажется прав.
Ну и? Чьи и какие права были нарушены? кто подаст в международный арбитраж? опять миноритарный акционер мы можем и жить и смотреть, но серьезно принимать в расчёт, что прилетят зеленые человечки и уберут путина, или втб отсудит в международном арбитраже "ярд скв" у украины, за попытку исполнение ее судом решения международного арбитража - это за гранью разумного
BBC написав:Просто украинские судьи нарушили свою присягу вынося такие решения. Принятие заведомо неправосудных решений криминальное преступление.
Це повинен встановити Суд. А з банкою великі проблеми. ДідЯша думає тяжку думу...шо робить? Згідно Закону вже є підстави для ТА...мабуть. Але є і відповідний тиск з різних сторін і резони щоб ТА не вводити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
BBC написав:Просто украинские судьи нарушили свою присягу вынося такие решения. Принятие заведомо неправосудных решений криминальное преступление.
Это с точки зрения пропаганды страны агорессора а с точки зрения мирового сообщества - приняли законное решение в соответствии с гаагской конвенцией о признании и исполнении иностранных судебных решений в гражданских и коммерческих делах