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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:43

  3xXx написав:
  Stringer написав:Еще один ядренный бред - какая выплата кому и какого ярда бакса и по какому решению международного арбитража? Или вы это ещё о путине?


Нет не о Пу. Ваш вопрос должен быть к модератору который удалил был предыдущее сообщение Михалыча, Михалыч в своем сообщение приводил откуда как он считает возьмется ярд СКВ который ВТБ РФ сможет через международный арбитраж отсудить у Украины в случае потери своего актива как ВТБ Украина. Если вам так интересно обратитесь к модератору пусть он вам перешлет то сообщение.

Так Международный арбитраж уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем.
Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный арбитраж отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение :mrgreen:

Пы.сы. пишу не проверяя,и даже не обратил внимания, как т9 исправил у меня международный арбитраж на Международный трибунал ... символично :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 17 лис, 2018 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:47

Як з ліквідністю в банці на 1 листопада...ніхто не дивився?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:56

Re: ВТБ Банк

  Stringer написав:Так Международный трибунал уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем.
Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный трибунал отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение


У РФ в лице министерства финансов РФ, а не у полугосударственного ВТБ РФ в котором государству принадлежит лишь 60 % акций, а остальное частным и институциональным инвесторам причем большей частью эти инвестора не из РФ даже..... поживем посмотрим кто окажется прав.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:04

  3xXx написав:
  Stringer написав:Так Международный трибунал уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем.
Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный трибунал отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение


У РФ в лице министерства финансов РФ, а не у полугосударственного ВТБ РФ в котором государству принадлежит лишь 60 % акций, а остальное частным и институциональным инвесторам причем большей частью эти инвестора не из РФ даже..... поживем посмотрим кто окажется прав.

Ну и? Чьи и какие права были нарушены? кто подаст в международный арбитраж? опять миноритарный акционер :mrgreen:
мы можем и жить и смотреть, но серьезно принимать в расчёт, что прилетят зеленые человечки и уберут путина, или втб отсудит в международном арбитраже "ярд скв" у украины, за попытку исполнение ее судом решения международного арбитража - это за гранью разумного
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:27

Просто украинские судьи нарушили свою присягу вынося такие решения. Принятие заведомо неправосудных решений криминальное преступление.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:34

  BBC написав:Просто украинские судьи нарушили свою присягу вынося такие решения. Принятие заведомо неправосудных решений криминальное преступление.

Це повинен встановити Суд.
А з банкою великі проблеми.
ДідЯша думає тяжку думу...шо робить?
Згідно Закону вже є підстави для ТА...мабуть.
Але є і відповідний тиск з різних сторін і резони щоб ТА не вводити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:37

  BBC написав:Просто украинские судьи нарушили свою присягу вынося такие решения. Принятие заведомо неправосудных решений криминальное преступление.

Это с точки зрения пропаганды страны агорессора :mrgreen:
а с точки зрения мирового сообщества - приняли законное решение в соответствии с гаагской конвенцией о признании и исполнении иностранных судебных решений в гражданских и коммерческих делах
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