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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:26

Re: ВТБ Банк

  ol_zy написав:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.


Если бы да как бы, поменяем не поменяем, во всем виноваты попередники ..... в общем старая песня о главном, а факт остается фактом-фонд банкрот, вот когда произойдут Ваши чудесные преобразования, вот тогда и будете рассказывать как все у фонда хорошо.
Востаннє редагувалось 3xXx в Суб 17 лис, 2018 13:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:30

Re: ВТБ Банк

  Stringer написав:Еще один ядренный бред - какая выплата кому и какого ярда бакса и по какому решению международного арбитража? Или вы это ещё о путине?


Нет не о Пу. Ваш вопрос должен быть к модератору который удалил был предыдущее сообщение Михалыча, Михалыч в своем сообщение приводил откуда как он считает возьмется ярд СКВ который ВТБ РФ сможет через международный арбитраж отсудить у Украины в случае потери своего актива как ВТБ Украина. Если вам так интересно обратитесь к модератору пусть он вам перешлет то сообщение.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:38

  ol_zy написав:
  3xXx написав:P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений :wink:

Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг
наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности.

= 145 млрд.
а активов:
530 млрд грн

Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего...

Не только не умеют, но и не хотят. И увольнением одних воров с заменой на других - эту проблему не решить. Фонд создан в качестве такого себе громадного посредника при похоронном бюро ритуал. Он ежемесячно собирает с банков дань с депозитов, получает себе все активы всех ликвидируемых банков, и ещё ежегодно требует многомиллионные дотации из бюджета. Фонд в сегодняшнем виде - это мертворожденноное дитя
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:43

  3xXx написав:
  Stringer написав:Еще один ядренный бред - какая выплата кому и какого ярда бакса и по какому решению международного арбитража? Или вы это ещё о путине?


Нет не о Пу. Ваш вопрос должен быть к модератору который удалил был предыдущее сообщение Михалыча, Михалыч в своем сообщение приводил откуда как он считает возьмется ярд СКВ который ВТБ РФ сможет через международный арбитраж отсудить у Украины в случае потери своего актива как ВТБ Украина. Если вам так интересно обратитесь к модератору пусть он вам перешлет то сообщение.

Так Международный арбитраж уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем.
Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный арбитраж отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение :mrgreen:

Пы.сы. пишу не проверяя,и даже не обратил внимания, как т9 исправил у меня международный арбитраж на Международный трибунал ... символично :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 17 лис, 2018 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:47

Як з ліквідністю в банці на 1 листопада...ніхто не дивився?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 13:56

Re: ВТБ Банк

  Stringer написав:Так Международный трибунал уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем.
Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный трибунал отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение


У РФ в лице министерства финансов РФ, а не у полугосударственного ВТБ РФ в котором государству принадлежит лишь 60 % акций, а остальное частным и институциональным инвесторам причем большей частью эти инвестора не из РФ даже..... поживем посмотрим кто окажется прав.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 14:04

  3xXx написав:
  Stringer написав:Так Международный трибунал уже отсудил у рашки "ярд скв" в пользу бени, из за потери активов в крыму, из за чего собственно якобы проблемы у втб, которые мы тут обсуждаем.
Это ж сколько нужно выпить, чтобы представить и описать, как Международный трибунал отсуживает "ярд скв" у того, кто исполнял его решение


У РФ в лице министерства финансов РФ, а не у полугосударственного ВТБ РФ в котором государству принадлежит лишь 60 % акций, а остальное частным и институциональным инвесторам причем большей частью эти инвестора не из РФ даже..... поживем посмотрим кто окажется прав.

Ну и? Чьи и какие права были нарушены? кто подаст в международный арбитраж? опять миноритарный акционер :mrgreen:
мы можем и жить и смотреть, но серьезно принимать в расчёт, что прилетят зеленые человечки и уберут путина, или втб отсудит в международном арбитраже "ярд скв" у украины, за попытку исполнение ее судом решения международного арбитража - это за гранью разумного
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:13

Розтлумачення до тарифів від ліги.
ВТБ Банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных. Она взимается при выдаче любой суммы в гривне, долларах или евро или перевода средств на счет в другой банк.

При снятии или переводе крупных сумм (свыше $350, 350 евро или 10 000 грн) дополнительная комиссия суммируется с введенной ранее комиссией в размере 10%. Например, при получении 25 000 грн банку придется заплатить четверть от этой суммы банку.

ВТБ Банк 5 ноября ввел комиссии и лимиты на снятие наличных из-за падения ликвидности.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:15

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:є підстави для ТА...мабуть


Нет экономических обоснований
на внебалансе нет 10% и свыше 5 дней просрочки,так как нет дураков платить банку за свои деньги , заложники - юрлица .
Псевдопатриоты - скачут за идеи,но не видят картины внутри страны . Есть руководители - нет исполнителей . вот так и живем
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:24

  Квесторе_поверніться написав:А з банкою великі проблеми.
ДідЯша думає тяжку думу...шо робить?
Згідно Закону вже є підстави для ТА...мабуть.
Але є і відповідний тиск з різних сторін і резони щоб ТА не вводити.

Проблеми є, бо юридичним особам, які цього тижня робили платежі назовні з комісією, і кошти були списані з рахунку, у пятницю ввечері суми були повернені назад на поточний рахунок і комісії сторновані теж з формулюванням "поверення платежу у звязку з відсутністю коштів на коррахунку". Це вже є підставою для введення ТА, але всі чекають на рішення суду. У банку кажуть, поки його не буде - не буде і ТА.
Sanio
 
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