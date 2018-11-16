3xXx написав: P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений P.S. Вы так усердно требуете от других доказательств и ссылок, но сами в подтверждение своих голословных заявлений вообще не приводите никаких доказательств или ссылок, ответьте на вопрос, что это за банки и сколько банков из 80+ ликвидируемых фондом начало рассчитываться с 4-5 очередью как вы утверждаете и сколько рассчиталось полностью, мне лично таких которые рассчитались полностью не известны, перечислите их и дайте ссылку в подтверждение своих голословных заявлений

наличие 60 млрд долгов перед Минфином и 85 млрд грн процентной задолженности.

530 млрд грн

Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг= 145 млрд.а активов:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего...