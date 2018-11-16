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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1436143714381439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:34

  Sanio написав:
  Квесторе_поверніться написав:А з банкою великі проблеми.
ДідЯша думає тяжку думу...шо робить?
Згідно Закону вже є підстави для ТА...мабуть.
Але є і відповідний тиск з різних сторін і резони щоб ТА не вводити.

Проблеми є, бо юридичним особам, які цього тижня робили платежі назовні з комісією, і кошти були списані з рахунку, у пятницю ввечері суми були повернені назад на поточний рахунок і комісії сторновані теж з формулюванням "поверення платежу у звязку з відсутністю коштів на коррахунку". Це вже є підставою для введення ТА, але всі чекають на рішення суду. У банку кажуть, поки його не буде - не буде і ТА.

Юрики попали в заручники. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:44

  3xXx написав:
  ol_zy написав:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.


Если бы да как бы, поменяем не поменяем, во всем виноваты попередники ..... в общем старая песня о главном, а факт остается фактом-фонд банкрот, вот когда произойдут Ваши чудесные преобразования, вот тогда и будете рассказывать как все у фонда хорошо.

По приведенным выше цифрам видно, что ни о каком банкротстве даже нет и намека, активов 530 млрд (пусть смогли из них 100млрд получить) долгов всего 60 млрд, а проценты (83млрд) ну их можно и реструктуризировать или вообще простить ничего страшного с бюджетом не случится не дополученная прибыль - это не убыток.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:45

Re: ВТБ Банк

Так що там, в понеділок 500буксів з депо забрати можна без комісів, чи чекати ТА?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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