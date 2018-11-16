Квесторе_поверніться написав:А з банкою великі проблеми. ДідЯша думає тяжку думу...шо робить? Згідно Закону вже є підстави для ТА...мабуть. Але є і відповідний тиск з різних сторін і резони щоб ТА не вводити.
Проблеми є, бо юридичним особам, які цього тижня робили платежі назовні з комісією, і кошти були списані з рахунку, у пятницю ввечері суми були повернені назад на поточний рахунок і комісії сторновані теж з формулюванням "поверення платежу у звязку з відсутністю коштів на коррахунку". Це вже є підставою для введення ТА, але всі чекають на рішення суду. У банку кажуть, поки його не буде - не буде і ТА.
Юрики попали в заручники.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ol_zy написав:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.
Если бы да как бы, поменяем не поменяем, во всем виноваты попередники ..... в общем старая песня о главном, а факт остается фактом-фонд банкрот, вот когда произойдут Ваши чудесные преобразования, вот тогда и будете рассказывать как все у фонда хорошо.
По приведенным выше цифрам видно, что ни о каком банкротстве даже нет и намека, активов 530 млрд (пусть смогли из них 100млрд получить) долгов всего 60 млрд, а проценты (83млрд) ну их можно и реструктуризировать или вообще простить ничего страшного с бюджетом не случится не дополученная прибыль - это не убыток.