Додано: Суб 17 лис, 2018 19:03

ol_zy написав: По приведенным выше цифрам видно, что ни о каком банкротстве даже нет и намека, активов 530 млрд (пусть смогли из них 100млрд получить) долгов всего 60 млрд, а проценты (83млрд) ну их можно и реструктуризировать или вообще простить ничего страшного с бюджетом не случится не дополученная прибыль - это не убыток. По приведенным выше цифрам видно, что ни о каком банкротстве даже нет и намека, активов 530 млрд (пусть смогли из них 100млрд получить) долгов всего 60 млрд, а проценты (83млрд) ну их можно и реструктуризировать или вообще простить ничего страшного с бюджетом не случится не дополученная прибыль - это не убыток.

Мне вот интересно, вы вообще интервью смотрели откуда взяты эти цифрыСмогли продать всего по балансовой стоимости на сто ярдов за которые получили реально всего 13, с чего Вы взяли что остальные активы висящие на балансе фонда стоят хоть что-то, хоть 13 % от их балансовой стоимости....вполне может быть это нелеквид на который не нашлось покупателей и который никому не нужен и за один процент от балансовой стоимости.Впрочем если вы считаете, что у фонда все замечательно с ликвидностью и активами, то это ваше право и ваше мнение....мне вот только непонятно зачем фонд набрал кредитов ведь по вашему у него ликвидных активов которые он может продать более чем достаточно для того что бы не брать кредиты да еще и такие дорогие кредитыP.S. и я таки не увидел списка банков вкладчикам которых как вы утверждаете фонд выплатил 200+ и юрикам как то вы его очень сильно скрываете, но утверждение про выплаты 4-5 очереди делаете