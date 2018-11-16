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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1437143814391440>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:34

  Sanio написав:
  Квесторе_поверніться написав:А з банкою великі проблеми.
ДідЯша думає тяжку думу...шо робить?
Згідно Закону вже є підстави для ТА...мабуть.
Але є і відповідний тиск з різних сторін і резони щоб ТА не вводити.

Проблеми є, бо юридичним особам, які цього тижня робили платежі назовні з комісією, і кошти були списані з рахунку, у пятницю ввечері суми були повернені назад на поточний рахунок і комісії сторновані теж з формулюванням "поверення платежу у звязку з відсутністю коштів на коррахунку". Це вже є підставою для введення ТА, але всі чекають на рішення суду. У банку кажуть, поки його не буде - не буде і ТА.

Юрики попали в заручники. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:44

  3xXx написав:
  ol_zy написав:Значит просто не умеют работать с активами, а работать они реально не умеют видно по их "специалистам". Достаточно сменить угодное власти руководство (вора с ушилиным и ко) на нормальных экономистов и 530 млрд стали бы минимум 530 миллирдами - а этого с запасом хватит погасить 145 млрд. Опять же если не погасят проценты перед бюджетом, а только тело 60 млрд, то и 100млрд полученных с лихвой хватает, ну да бюджет не заработает, но и не потеряет ничего.


Если бы да как бы, поменяем не поменяем, во всем виноваты попередники ..... в общем старая песня о главном, а факт остается фактом-фонд банкрот, вот когда произойдут Ваши чудесные преобразования, вот тогда и будете рассказывать как все у фонда хорошо.

По приведенным выше цифрам видно, что ни о каком банкротстве даже нет и намека, активов 530 млрд (пусть смогли из них 100млрд получить) долгов всего 60 млрд, а проценты (83млрд) ну их можно и реструктуризировать или вообще простить ничего страшного с бюджетом не случится не дополученная прибыль - это не убыток.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:45

Re: ВТБ Банк

Так що там, в понеділок 500буксів з депо забрати можна без комісів, чи чекати ТА?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:01

  chipmunk написав:Так що там, в понеділок 500буксів з депо забрати можна без комісів, чи чекати ТА?

Без комісії лише 350$ й то за умови, що вони побували на депозиті.
P.S. А ТА слід чекати у вівторок для відновлення ліквідності банку.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:03

Re: ВТБ Банк

  ol_zy написав:По приведенным выше цифрам видно, что ни о каком банкротстве даже нет и намека, активов 530 млрд (пусть смогли из них 100млрд получить) долгов всего 60 млрд, а проценты (83млрд) ну их можно и реструктуризировать или вообще простить ничего страшного с бюджетом не случится не дополученная прибыль - это не убыток.


Мне вот интересно, вы вообще интервью смотрели откуда взяты эти цифры :?

Смогли продать всего по балансовой стоимости на сто ярдов за которые получили реально всего 13, с чего Вы взяли что остальные активы висящие на балансе фонда стоят хоть что-то, хоть 13 % от их балансовой стоимости....вполне может быть это нелеквид на который не нашлось покупателей и который никому не нужен и за один процент от балансовой стоимости.

Впрочем если вы считаете, что у фонда все замечательно с ликвидностью и активами, то это ваше право и ваше мнение....мне вот только непонятно зачем фонд набрал кредитов ведь по вашему у него ликвидных активов которые он может продать более чем достаточно для того что бы не брать кредиты да еще и такие дорогие кредиты :wink:

P.S. и я таки не увидел списка банков вкладчикам которых как вы утверждаете фонд выплатил 200+ и юрикам как то вы его очень сильно скрываете, но утверждение про выплаты 4-5 очереди делаете :mrgreen:
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:31

Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:37

Re: ВТБ Банк

ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:38

  sens написав:Нет экономических обоснований
на внебалансе нет 10% и свыше 5 дней просрочки,так как нет дураков платить банку за свои деньги , заложники - юрлица .

Любой жирный клиент может требовать все свои средства (а не 350 баксов). И при отказе требовать учитывать их на "счету невыполненных клиентских требований".
Это знакомая многим процедура ускорения ВА в прошлом, применялась для зомби-банкротов, цедивших вклады "по чайной ложке"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:40

  Алексей77 написав:ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.

Чому пу грошенят не підкине...як вважаєте?
Репутація дорожча.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.

Чому пу грошенят не підкине...як вважаєте?
Репутація дорожча.

Хоче репутацію України псувати.
Востаннє редагувалось BBC в Суб 17 лис, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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