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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1437143814391440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:45

  Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.


А выплачивает?

Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги :mrgreen:

Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
Востаннє редагувалось 3xXx в Суб 17 лис, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:50

  3xXx написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.


А выплачивает?

Мы знаем чей это был банк, для чего использовался.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги :mrgreen:

Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.

Ну ось ВТБ має кучу активів, якщо введуть ТА мала б 4 черзі заплатити.
ФІзикам компенсувати біля 2 млрд грн в Фонд - 3 черга.
І стартанула б 4 черга.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 19:54

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Ну ось ВТБ має кучу активів, якщо введуть ТА мала б 4 черзі заплатити.
ФІзикам компенсувати біля 2 млрд грн в Фонд - 3 черга.
І стартанула б 4 черга.


Согласен, по хорошему да, но "эффективные менеджеры" фонда могут так организовать распродажу активов ВТБ, что от тех активов реально получить удастся может на покрытие кредитов НБУ и компенсации выплаченного фондом, распил и дерибан в Украине еще ни кто не отменял.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:16

  3xXx написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.


А выплачивает?

Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги :mrgreen:

Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
Семья Януковича уже после риволюции годности через банк Поросёнка (МИБ) обналичила деньги ВБР.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:27

  Алексей77 написав:ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.

Мне в диамантбанке, за неделю до ВА, начальник отделения такие сладкие песни пел о надёжности банка, что владелец банка чуть ли ни у всей верхушки в друзьях.
В юнисон банке, начальник отделения, тоже за неделю до ВА, распинался, рассказывал, какие у них надёжные ячейки для хранения ценностей.

Ничего в отделениях о реальной ситуации не знают и не могут знать
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:40

  Алексей77 написав:ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.

..НУ ДА..НУ ДА "...ВА не будет " (с) ТМ "Дельта Банк" :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 20:52

  safonovstanislav написав:Ничего в отделениях о реальной ситуации не знают и не могут знать

В весь предыдущий бред - не вчитывался.
А цитата - истинная правда.
Все начотды до последнего поют песни о том, что ВА не будет.
И - они не врут. Они просто ни хрена не знают о реальной ситуации.
С тем же успехом можно разговаривать с уборщицами и курьерами
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Квесторе_поверніться

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