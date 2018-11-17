Додано: Суб 17 лис, 2018 19:45

Квесторе_поверніться написав: Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати. Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.

А выплачивает?Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньгиПара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.