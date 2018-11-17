Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.
А выплачивает?
Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги
Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
Востаннє редагувалось 3xXx в Суб 17 лис, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.
А выплачивает?
Мы знаем чей это был банк, для чего использовался.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги
Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
Ну ось ВТБ має кучу активів, якщо введуть ТА мала б 4 черзі заплатити. ФІзикам компенсувати біля 2 млрд грн в Фонд - 3 черга. І стартанула б 4 черга.
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Квесторе_поверніться написав:Ну ось ВТБ має кучу активів, якщо введуть ТА мала б 4 черзі заплатити. ФІзикам компенсувати біля 2 млрд грн в Фонд - 3 черга. І стартанула б 4 черга.
Согласен, по хорошему да, но "эффективные менеджеры" фонда могут так организовать распродажу активов ВТБ, что от тех активов реально получить удастся может на покрытие кредитов НБУ и компенсации выплаченного фондом, распил и дерибан в Украине еще ни кто не отменял.
Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.
А выплачивает?
Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги
Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
Семья Януковича уже после риволюции годности через банк Поросёнка (МИБ) обналичила деньги ВБР.
Алексей77 написав:ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.
Мне в диамантбанке, за неделю до ВА, начальник отделения такие сладкие песни пел о надёжности банка, что владелец банка чуть ли ни у всей верхушки в друзьях. В юнисон банке, начальник отделения, тоже за неделю до ВА, распинался, рассказывал, какие у них надёжные ячейки для хранения ценностей.
Ничего в отделениях о реальной ситуации не знают и не могут знать
safonovstanislav написав:Ничего в отделениях о реальной ситуации не знают и не могут знать
В весь предыдущий бред - не вчитывался. А цитата - истинная правда. Все начотды до последнего поют песни о том, что ВА не будет. И - они не врут. Они просто ни хрена не знают о реальной ситуации. С тем же успехом можно разговаривать с уборщицами и курьерами
ol_zy написав:Я не занимаюсь обвинением фонда поэтому и доказывать ничего не собираюсь. Доказывать должен тот, кто обвиняет. Слова - это не статистика. Показатель для меня - это выплаты из фонда по банкротам, если выплаты идут - значит фонд работает. Если выплаты идут по 4-5 очередям значит, тем более фонд работает если долг
Ну не знаю, я получал через фонд с более десятка банков, мои знакомы тоже, некоторые из них выходили за фонд, а в тех что я был специально потом интересовался, ни кто из тех кто 200 + не получил ничего из фонда, так что прошу вас повторно назвать те банки и количество банков кто получает с фонда 200+
kostya77 написав:как страна может быть надежной, если ее обстреливает соседняя страна?
в течении нескольких лет повторяется эта мантра, но где факты а не домыслы?...
меняю свою (целую) квартиру в центре Луганска + свой разбомбленный русней дом под Луганском на ваше жилье! как вам такой факт?
а под Луганском разве стреляли только с одной стороны?...
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