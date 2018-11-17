3xXx написав:
А выплачивает?
Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги
Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
Я не делал утверждения, но..
1.
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ШОСТОЇ ТА СЬОМОЇ ЧЕРГ ПАТ «ВБР»
2.
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ВОСЬМОЇ ЧЕРГИ ПАТ «ГРІН БАНК
3.
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ СЬОМОЇ ЧЕРГИ ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
4.
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ РОЗПОЧИНАЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Тут 10%
5. ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ЧАСТКОВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ КРЕДИТОРІВ ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
6. ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ