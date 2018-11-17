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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1438143914401441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 05:57

  3xXx написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.


А выплачивает?

Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги :mrgreen:

Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.

Я не делал утверждения, но..

1.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... rh-pat-vbr
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ШОСТОЇ ТА СЬОМОЇ ЧЕРГ ПАТ «ВБР»
2.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... -hrin-bank
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ВОСЬМОЇ ЧЕРГИ ПАТ «ГРІН БАНК
3.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... praym-bank
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ СЬОМОЇ ЧЕРГИ ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
4.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ РОЗПОЧИНАЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Тут 10%
5. ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ЧАСТКОВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ КРЕДИТОРІВ ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
6. ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:04

  Cler написав:
  kostya77 написав:как страна может быть надежной, если ее обстреливает соседняя страна?

в течении нескольких лет повторяется эта мантра, но где факты а не домыслы?...

меняю свою (целую) квартиру в центре Луганска + свой разбомбленный русней дом под Луганском на ваше жилье! как вам такой факт? :mrgreen:[/quote]
а под Луганском разве стреляли только с одной стороны?...[/quote]


..может и не с одной...,вроде россия там полигон арендовала на 99 лет...
Но мы не об этом
На повестке дня - ситуация для Граждан Украины ,которая сложилась в банке работающего на территории Украины, имеющего лицензию на банковскую деятельность выданную НБУ...
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Квесторе_поверніться

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