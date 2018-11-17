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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1438143914401441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
120
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 05:57

  3xXx написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.


А выплачивает?

Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги :mrgreen:

Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.

Я не делал утверждения, но..

1.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... rh-pat-vbr
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ШОСТОЇ ТА СЬОМОЇ ЧЕРГ ПАТ «ВБР»
2.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... -hrin-bank
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ВОСЬМОЇ ЧЕРГИ ПАТ «ГРІН БАНК
3.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... praym-bank
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ СЬОМОЇ ЧЕРГИ ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»
4.http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ РОЗПОЧИНАЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Тут 10%
5. ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ЧАСТКОВОГО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ КРЕДИТОРІВ ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»
6. ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:04

  Cler написав:
  kostya77 написав:как страна может быть надежной, если ее обстреливает соседняя страна?

в течении нескольких лет повторяется эта мантра, но где факты а не домыслы?...

меняю свою (целую) квартиру в центре Луганска + свой разбомбленный русней дом под Луганском на ваше жилье! как вам такой факт? :mrgreen:[/quote]
а под Луганском разве стреляли только с одной стороны?...[/quote]


..может и не с одной...,вроде россия там полигон арендовала на 99 лет...
Но мы не об этом
На повестке дня - ситуация для Граждан Украины ,которая сложилась в банке работающего на территории Украины, имеющего лицензию на банковскую деятельность выданную НБУ...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:30

Re: ВТБ Банк

ruvex написав:
  Binimovich написав:
19yuriy91 написав:уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины.
кто это позволил?
кто допустил хранение денех граждан Украины там?
кто этот провокатор?
Кто заставлял ватанов туда деньги нести? Война длится 4,5 года . Я из этого банка вынес все в июне 2015го, да и то, из-за его гавнистости, рассказывал, почему.

Исходя из абсурдности подобных заявлений можно резуюмировать:
1. Верно, никто не заставлял ватанов, включая Вас нести туда деньги.
2. Война длится 4,5 года, "но вынесли все да и то, из-за его гавнистости", т.е. 1 и 2 пункт разглагольствований о войне, это сотрясение патриотического воздуха вокруг себя.
3. И последнее, более реальное, чем Ваши пустые обвинения клиентов украинского банка. Хотелось бы услышать сколько заявлений, как патриот, Вы подали в суд к примеру на дочернее предприятие "Еврохим-Украина", которая до 2018 года поставляла амиачную селитру дочерней компании в России изготовляющей патроны, которые также шли гуманитарными конвоями в нашу страну? Причем объем поставок с 2014 года только увеличивался.

1. Положил туда деньги еще до войны, в 2013м.
2. Если бы не его гавнистость (нежелание досрочно выдать депо в валюте) я бы вывел все еще в июне 2014го.

Л - логика.
Т - тупость.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 08:46

Re: ВТБ Банк

  mustbe написав:Все начотды до последнего поют песни о том, что ВА не будет.
И - они не врут. Они просто ни хрена не знают о реальной ситуации.
С тем же успехом можно разговаривать с уборщицами и курьерами


а если и имеют нач.отделения информацию, то что они всем будут её рассказывать? :P
а если даже и будет рассказывать про то что знает, то типа от этого в кассах появятся деньги? :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 09:04

ВТБ один из лучших банков, который клиентам еще в 17г. начал говорить и в прессе писать, что дела у него не ахти и он начнёт закрывать отделения а потом возможно и уйдет с рынка.
С конца 17г. он начал делать то, что и говорил, а именно закрывать отделения в регионах. ВТБ этими действиями показывал своим клиентам, что надо забирать вам свои средства. Кто дружит с головой, тем более после банкопадов тот намёк от банка понял и спокойно вывел свои средства.
А вот др. особенно которые сидят на этом форуме годами вообще я их не понимаю. Ведь было время и тем более многие здесь писали что время Ч в банке придет осенью 18г. Жадность к процентам на дело??? Рискнули - теперь ждите. :roll:
Всё идет по плану, как здесь и обсуждалось с середины 17г.
А юрики - вообще ид....ты, держать здесь свои бабки. Хотя может они решили сыграть в русскую рулетку)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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