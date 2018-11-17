Квесторе_поверніться написав:Банка ВБР мала хороші активи. Мала б 4 черзі виплачувати.
А выплачивает?
Мы знаем чей это был банк, для чего использовался, ВБР деньги в основном были вложены в ликвидные Украинские гос облигации.... и даже куда/кому с него ушли деньги, инфа есть в интеренете, кому интересно найдет, а то и на меня набросятся порохоботы, а модераторы забанят за то, что я Петено "честное" имя полоскаю, пусть каждый сам решает что там с этим банком произошло и кто с него получил деньги
Пара банков это не показатель, хотелось бы услышать от того кто делает такие утверждения про 4-5 очередь-список банков которые выплачивают в 4-5 очередь.
kostya77 написав:как страна может быть надежной, если ее обстреливает соседняя страна?
в течении нескольких лет повторяется эта мантра, но где факты а не домыслы?...
меняю свою (целую) квартиру в центре Луганска + свой разбомбленный русней дом под Луганском на ваше жилье! как вам такой факт? [/quote] а под Луганском разве стреляли только с одной стороны?...[/quote]
..может и не с одной...,вроде россия там полигон арендовала на 99 лет... Но мы не об этом На повестке дня - ситуация для Граждан Украины ,которая сложилась в банке работающего на территории Украины, имеющего лицензию на банковскую деятельность выданную НБУ...
19yuriy91 написав:уж извините за политнеграмоность - но этот банк работает (работал) на территории Украины. кто это позволил? кто допустил хранение денех граждан Украины там? кто этот провокатор?
Кто заставлял ватанов туда деньги нести? Война длится 4,5 года . Я из этого банка вынес все в июне 2015го, да и то, из-за его гавнистости, рассказывал, почему.
Исходя из абсурдности подобных заявлений можно резуюмировать: 1. Верно, никто не заставлял ватанов, включая Вас нести туда деньги. 2. Война длится 4,5 года, "но вынесли все да и то, из-за его гавнистости", т.е. 1 и 2 пункт разглагольствований о войне, это сотрясение патриотического воздуха вокруг себя. 3. И последнее, более реальное, чем Ваши пустые обвинения клиентов украинского банка. Хотелось бы услышать сколько заявлений, как патриот, Вы подали в суд к примеру на дочернее предприятие "Еврохим-Украина", которая до 2018 года поставляла амиачную селитру дочерней компании в России изготовляющей патроны, которые также шли гуманитарными конвоями в нашу страну? Причем объем поставок с 2014 года только увеличивался.
1. Положил туда деньги еще до войны, в 2013м. 2. Если бы не его гавнистость (нежелание досрочно выдать депо в валюте) я бы вывел все еще в июне 2014го.
Л - логика. Т - тупость.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
mustbe написав:Все начотды до последнего поют песни о том, что ВА не будет. И - они не врут. Они просто ни хрена не знают о реальной ситуации. С тем же успехом можно разговаривать с уборщицами и курьерами
а если и имеют нач.отделения информацию, то что они всем будут её рассказывать? а если даже и будет рассказывать про то что знает, то типа от этого в кассах появятся деньги?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
ВТБ один из лучших банков, который клиентам еще в 17г. начал говорить и в прессе писать, что дела у него не ахти и он начнёт закрывать отделения а потом возможно и уйдет с рынка. С конца 17г. он начал делать то, что и говорил, а именно закрывать отделения в регионах. ВТБ этими действиями показывал своим клиентам, что надо забирать вам свои средства. Кто дружит с головой, тем более после банкопадов тот намёк от банка понял и спокойно вывел свои средства. А вот др. особенно которые сидят на этом форуме годами вообще я их не понимаю. Ведь было время и тем более многие здесь писали что время Ч в банке придет осенью 18г. Жадность к процентам на дело??? Рискнули - теперь ждите. Всё идет по плану, как здесь и обсуждалось с середины 17г. А юрики - вообще ид....ты, держать здесь свои бабки. Хотя может они решили сыграть в русскую рулетку)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.