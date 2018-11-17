а если и имеют нач.отделения информацию, то что они всем будут её рассказывать?
а если даже и будет рассказывать про то что знает, то типа от этого в кассах появятся деньги?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 08:46
Re: ВТБ Банк
а если и имеют нач.отделения информацию, то что они всем будут её рассказывать?
а если даже и будет рассказывать про то что знает, то типа от этого в кассах появятся деньги?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 18 лис, 2018 09:04
ВТБ один из лучших банков, который клиентам еще в 17г. начал говорить и в прессе писать, что дела у него не ахти и он начнёт закрывать отделения а потом возможно и уйдет с рынка.
С конца 17г. он начал делать то, что и говорил, а именно закрывать отделения в регионах. ВТБ этими действиями показывал своим клиентам, что надо забирать вам свои средства. Кто дружит с головой, тем более после банкопадов тот намёк от банка понял и спокойно вывел свои средства.
А вот др. особенно которые сидят на этом форуме годами вообще я их не понимаю. Ведь было время и тем более многие здесь писали что время Ч в банке придет осенью 18г. Жадность к процентам на дело??? Рискнули - теперь ждите.
Всё идет по плану, как здесь и обсуждалось с середины 17г.
А юрики - вообще ид....ты, держать здесь свои бабки. Хотя может они решили сыграть в русскую рулетку)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:43
Re: ВТБ Банк
Вот это я и просил всего 6 банков рассчитались с вкладчиками 200+ из под сотню банков которые за его историю были клиентами фонда + два банка были проданы фондом один инвесторам это Астра Банк и второй Приватбанк-продан государству, да еще Укргаз которому тоже помогло государство дожить до сих пор. Таким образом повезло вкладчикам всего грубо говоря 10 % клиентов фонда по количеству банков. Будем надеяться что если случится худший вариант и ВТБ станет клиентом фонда, то он войдет в число этих немногих банков которые рассчитались с вкладчиками 200+ и юриками, тем более что как мне видится из их отчетности резервов и живых активов у банка должно хватить с лихвой что бы произвести такие выплаты, надеюсь "эффективные менеджеры" фонда не раздеребанят активы, а за их счет рассчитаются с фондом и со всеми вкладчиками оказавшись эффективными менеджерами без ковычек
Додано: Нед 18 лис, 2018 10:58
Ещё "банк Новый" выплачивает 9-10 очередь.
Если поискать - можно и ещё найти
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:11
Re: ВТБ Банк
В фонд попали тройка банков которые стали клиентами фонда не по тому что у них проблемы были с активами и расчетами с вкладчиками, а по политическим мотивам после майдана, как например ВБР который из за его владельца все знают, как по мне вряд ли такие банки можно относить к классическим клиентам фонда как другие неплатежеспособные банки, но все равно даже с учетом их повезло вкладчикам порядка 10 % по количеству банков клиентов фонда, просто тогда отнимем те три что были проданы фондом (один инвесторам это Астра и два спасены государством Приват и Укргаз которые функционируют до сих пор).
Додано: Нед 18 лис, 2018 11:42
Re: ВТБ Банк
В отделениях о реальной ситуации знают не больше их же клиентов
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