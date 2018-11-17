Додано: Нед 18 лис, 2018 09:04

ВТБ один из лучших банков, который клиентам еще в 17г. начал говорить и в прессе писать, что дела у него не ахти и он начнёт закрывать отделения а потом возможно и уйдет с рынка.С конца 17г. он начал делать то, что и говорил, а именно закрывать отделения в регионах. ВТБ этими действиями показывал своим клиентам, что надо забирать вам свои средства. Кто дружит с головой, тем более после банкопадов тот намёк от банка понял и спокойно вывел свои средства.А вот др. особенно которые сидят на этом форуме годами вообще я их не понимаю. Ведь было время и тем более многие здесь писали чтов банке придет осенью 18г. Жадность к процентам на дело??? Рискнули - теперь ждите.Всё идет по плану, как здесь и обсуждалось с середины 17г.А юрики - вообще ид....ты, держать здесь свои бабки. Хотя может они решили сыграть в русскую рулетку)))