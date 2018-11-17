Факт. В моем бывшем отделении в декабре 2017 начотделения строила планы на следующий год и имела подтверждение от своего начальства. А 5 января их собрали и объявили,что отделение закрывают.
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:30
Факт. В моем бывшем отделении в декабре 2017 начотделения строила планы на следующий год и имела подтверждение от своего начальства. А 5 января их собрали и объявили,что отделение закрывают.
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:33
Re: ВТБ Банк
А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ?
Я что-то не помню .
Додано: Нед 18 лис, 2018 15:36
ALEX66 ...у вас на стройке несчастные случаи были ?...(с)
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Додано: Нед 18 лис, 2018 15:49
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