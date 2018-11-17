3xXx написав:Будем надеяться что если случится худший вариант и ВТБ станет клиентом фонда, то он войдет в число этих немногих банков которые рассчитались с вкладчиками 200+ и юриками, тем более что как мне видится из их отчетности резервов и живых активов у банка должно хватить с лихвой что бы произвести такие выплаты...
Только эти все активы, которых должно хватить с лихвой, сначала отдадут Коломойскому. А потом банк-пустышку уже передадут в фонд гарантирования.
3xXx написав:Будем надеяться что если случится худший вариант и ВТБ станет клиентом фонда, то он войдет в число этих немногих банков которые рассчитались с вкладчиками 200+ и юриками, тем более что как мне видится из их отчетности резервов и живых активов у банка должно хватить с лихвой что бы произвести такие выплаты...
Только эти все активы, которых должно хватить с лихвой, сначала отдадут Коломойскому. А потом банк-пустышку уже передадут в фонд гарантирования.
Не так. При вводе ВА решения судов о аресте активов не работают. А вот когда ВА восстановит работу банка и верент его групе ВТБ тогда опять решение суда вступает в силу.