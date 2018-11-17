RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1439144014411442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:30

  Faceless написав:
Алексей77 написав:ВА- это удар по репутации. Идет какая-то игра или торги. О ВА речи не идет - инфо из отделения.
В отделениях о реальной ситуации знают не больше их же клиентов

Факт. В моем бывшем отделении в декабре 2017 начотделения строила планы на следующий год и имела подтверждение от своего начальства. А 5 января их собрали и объявили,что отделение закрывают.
LuckyG
 
Повідомлень: 626
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:33

Re: ВТБ Банк

А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ?
Я что-то не помню .
ALEX66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 04.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:36

ALEX66 ...у вас на стройке несчастные случаи были ?...(с) :wink:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 15.08.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 15:49

  Вкладчик1234 написав:Ещё "банк Новый" выплачивает 9-10 очередь.
Если поискать - можно и ещё найти

Запросто. Просто просили 4-5.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3676
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:27

  ALEX66 написав:А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ?
Я что-то не помню .

Во вторник посмотрим.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13994
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:41

Re: ВТБ Банк

  3xXx написав:Будем надеяться что если случится худший вариант и ВТБ станет клиентом фонда, то он войдет в число этих немногих банков которые рассчитались с вкладчиками 200+ и юриками, тем более что как мне видится из их отчетности резервов и живых активов у банка должно хватить с лихвой что бы произвести такие выплаты...

Только эти все активы, которых должно хватить с лихвой, сначала отдадут Коломойскому. А потом банк-пустышку уже передадут в фонд гарантирования.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 10.05.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:44

  safonovstanislav написав:
  3xXx написав:Будем надеяться что если случится худший вариант и ВТБ станет клиентом фонда, то он войдет в число этих немногих банков которые рассчитались с вкладчиками 200+ и юриками, тем более что как мне видится из их отчетности резервов и живых активов у банка должно хватить с лихвой что бы произвести такие выплаты...

Только эти все активы, которых должно хватить с лихвой, сначала отдадут Коломойскому. А потом банк-пустышку уже передадут в фонд гарантирования.

Не так. При вводе ВА решения судов о аресте активов не работают.
А вот когда ВА восстановит работу банка и верент его групе ВТБ тогда опять решение суда вступает в силу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13994
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:54

  ALEX66 написав:А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ?
Я что-то не помню .

дельта
lwa
 
Повідомлень: 998
З нами з: 01.06.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:11

  lwa написав:
  ALEX66 написав:А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ?
Я что-то не помню .

дельта


https://youtu.be/o3HDP62MNnA
Q23
 
Повідомлень: 548
З нами з: 04.04.11
Подякував: 577 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1439144014411442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dirgen, egorek, Google Feedfetcher, jay2004, sola, solomia, Surz, V2, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1094, 1095, 1096
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10957 1592311
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 14:14
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 6394, 6395, 6396
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63959 7983327
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 14:07
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3272, 3273, 3274
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32738 4046367
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 13:58
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.