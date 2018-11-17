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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1440144114421443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:53

lwa
Верно, правда Cargill там был миноритарием (29%), и видется мне, что перед тем как ввести ВА, ситуацию с Cargill решили "мировым соглашением", дав ему вывести 2.5 миллиардов гривен (более 110 миллионов ЕВРО) с банка - это примерно соответствует тому, сколько Сargill вложил. Как будет с ВТБ посмотрим во вторник, если суд действительно во вторник (хотя никакого подтверждения этому нет, кроме как слухов на этом форуме). Надеюсь, что ВТБ не дали за это время вывести активы на какие-нибудь оффшорные компании либо факторинговые компании в Украине, опять же с учетом ограничений суда, теоретически, такие сделки осуществлять они не могли. Хотя в нашей стране ничему удивляться не стоит. Схемы найдутся всегда.

А что касается активов ВТБ, я сомневаюсь, что их балансовая стоимость хоть сколь либо отражает их справедливую стоимость. Если бы это было так, тогда бы материнская компания вряд ли бы пожалела 50-60 млн. долл. на поддержание ликвидности, ведь балансовая стоимость активов в 2.5 раз больше (267 млн. долл.: около 100 млн. долл. - это инвестиционная недвижимость и около 120 млн. долл. - кредиты выданные). Но мы не знаем качество этих активов. ВТБ много кредитовал компании находящиеся сейчас на неконтролируемой Украине территории: например машиностроительный сектор, предприятия группы Корум, ДТЭК. Залогами тоже выступало имущество на этих территориях. По идее, все эти кредиты и активы должны быть списаны в отчетности, но как оно на самом деле - кто знает. Также, думаю, что 99% кредиторов на балансе, зная украинскую ментальность, перестали платить сразу же, как узнали о проблемах в ВТБ Банке. Действительно, зачем платить, если можно будет потом в 30% от цены выкупить свой же кредит у Фонда ну или просто банально "порешать" вопросы в судах, что может быть еще дешевле. Так что надежда только на инвестиционную недвижимость, но это низколиквидный актив, который при рыночной цене будет очень долго продаваться. Поэтому здесь смело можно закладывать дисконт 30-40% от балансовой стоимости при ликвидации банка. В итоге остаётся не так много (50-60 млн. долл. максимум). Поэтому на 4ю очередь я бы особо не рассчитывал в случае ВА. ИМХО.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:58

  ALEX66 написав:А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ?
Я что-то не помню .

Как Cargill вывел из "Дельта Банка" $100 млн
5 февраля в Киеве были подписаны 9 договоров уступки права требования. Все они происходили без участия "Дельты". Но все они касались вывода кредитов из банка, в который скоро введут временную администрацию.
3 марта в "Дельта Банк" вошла временная администрация.
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 17/534106/

І плювати вони хотіли на репутацію
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:39

Re: ВТБ Банк

Депо, що сьогодні закінчився по строку щез s відссутній в закритих, грошей на карті теж нема. Це так і має бути чи теперішнє покращення?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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