Додано: Нед 18 лис, 2018 17:53

lwa

Верно, правда Cargill там был миноритарием (29%), и видется мне, что перед тем как ввести ВА, ситуацию с Cargill решили "мировым соглашением", дав ему вывести 2.5 миллиардов гривен (более 110 миллионов ЕВРО) с банка - это примерно соответствует тому, сколько Сargill вложил. Как будет с ВТБ посмотрим во вторник, если суд действительно во вторник (хотя никакого подтверждения этому нет, кроме как слухов на этом форуме). Надеюсь, что ВТБ не дали за это время вывести активы на какие-нибудь оффшорные компании либо факторинговые компании в Украине, опять же с учетом ограничений суда, теоретически, такие сделки осуществлять они не могли. Хотя в нашей стране ничему удивляться не стоит. Схемы найдутся всегда.



А что касается активов ВТБ, я сомневаюсь, что их балансовая стоимость хоть сколь либо отражает их справедливую стоимость. Если бы это было так, тогда бы материнская компания вряд ли бы пожалела 50-60 млн. долл. на поддержание ликвидности, ведь балансовая стоимость активов в 2.5 раз больше (267 млн. долл.: около 100 млн. долл. - это инвестиционная недвижимость и около 120 млн. долл. - кредиты выданные). Но мы не знаем качество этих активов. ВТБ много кредитовал компании находящиеся сейчас на неконтролируемой Украине территории: например машиностроительный сектор, предприятия группы Корум, ДТЭК. Залогами тоже выступало имущество на этих территориях. По идее, все эти кредиты и активы должны быть списаны в отчетности, но как оно на самом деле - кто знает. Также, думаю, что 99% кредиторов на балансе, зная украинскую ментальность, перестали платить сразу же, как узнали о проблемах в ВТБ Банке. Действительно, зачем платить, если можно будет потом в 30% от цены выкупить свой же кредит у Фонда ну или просто банально "порешать" вопросы в судах, что может быть еще дешевле. Так что надежда только на инвестиционную недвижимость, но это низколиквидный актив, который при рыночной цене будет очень долго продаваться. Поэтому здесь смело можно закладывать дисконт 30-40% от балансовой стоимости при ликвидации банка. В итоге остаётся не так много (50-60 млн. долл. максимум). Поэтому на 4ю очередь я бы особо не рассчитывал в случае ВА. ИМХО.