lwa Верно, правда Cargill там был миноритарием (29%), и видется мне, что перед тем как ввести ВА, ситуацию с Cargill решили "мировым соглашением", дав ему вывести 2.5 миллиардов гривен (более 110 миллионов ЕВРО) с банка - это примерно соответствует тому, сколько Сargill вложил. Как будет с ВТБ посмотрим во вторник, если суд действительно во вторник (хотя никакого подтверждения этому нет, кроме как слухов на этом форуме). Надеюсь, что ВТБ не дали за это время вывести активы на какие-нибудь оффшорные компании либо факторинговые компании в Украине, опять же с учетом ограничений суда, теоретически, такие сделки осуществлять они не могли. Хотя в нашей стране ничему удивляться не стоит. Схемы найдутся всегда.
А что касается активов ВТБ, я сомневаюсь, что их балансовая стоимость хоть сколь либо отражает их справедливую стоимость. Если бы это было так, тогда бы материнская компания вряд ли бы пожалела 50-60 млн. долл. на поддержание ликвидности, ведь балансовая стоимость активов в 2.5 раз больше (267 млн. долл.: около 100 млн. долл. - это инвестиционная недвижимость и около 120 млн. долл. - кредиты выданные). Но мы не знаем качество этих активов. ВТБ много кредитовал компании находящиеся сейчас на неконтролируемой Украине территории: например машиностроительный сектор, предприятия группы Корум, ДТЭК. Залогами тоже выступало имущество на этих территориях. По идее, все эти кредиты и активы должны быть списаны в отчетности, но как оно на самом деле - кто знает. Также, думаю, что 99% кредиторов на балансе, зная украинскую ментальность, перестали платить сразу же, как узнали о проблемах в ВТБ Банке. Действительно, зачем платить, если можно будет потом в 30% от цены выкупить свой же кредит у Фонда ну или просто банально "порешать" вопросы в судах, что может быть еще дешевле. Так что надежда только на инвестиционную недвижимость, но это низколиквидный актив, который при рыночной цене будет очень долго продаваться. Поэтому здесь смело можно закладывать дисконт 30-40% от балансовой стоимости при ликвидации банка. В итоге остаётся не так много (50-60 млн. долл. максимум). Поэтому на 4ю очередь я бы особо не рассчитывал в случае ВА. ИМХО.
ALEX66 написав:А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ? Я что-то не помню .
Как Cargill вывел из "Дельта Банка" $100 млн 5 февраля в Киеве были подписаны 9 договоров уступки права требования. Все они происходили без участия "Дельты". Но все они касались вывода кредитов из банка, в который скоро введут временную администрацию. 3 марта в "Дельта Банк" вошла временная администрация. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 17/534106/
І плювати вони хотіли на репутацію
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
ALEX66 написав:А был ли такой случай в истории незалежной Украины , чтобы в банк с иностранным капиталом вводили ВА ? Я что-то не помню .
Как Cargill вывел из "Дельта Банка" $100 млн 5 февраля в Киеве были подписаны 9 договоров уступки права требования. Все они происходили без участия "Дельты". Но все они касались вывода кредитов из банка, в который скоро введут временную администрацию. 3 марта в "Дельта Банк" вошла временная администрация. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 17/534106/
І плювати вони хотіли на репутацію
Сравнили акционеров : Лагун и РФ . У первого средств для банка не было , а у РФ немерянно .
Сейчас депозитные ставки в Сбербанке 15,5+0,5=16% , в ПИБ - 17+0,5=17,5 %. Не есть ли это сигналом, что ликвидность на исходе? Юр.лица этих банков не начнут паниковать в случае ВА в ВТБ? Мне кажется, что цена вопроса все же велика..
DjPavel написав:А что касается активов ВТБ, я сомневаюсь, что их балансовая стоимость хоть сколь либо отражает их справедливую стоимость. Если бы это было так, тогда бы материнская компания вряд ли бы пожалела 50-60 млн. долл. на поддержание ликвидности, ведь балансовая стоимость активов в 2.5 раз больше (267 млн. долл.: около 100 млн. долл. - это инвестиционная недвижимость и около 120 млн. долл. - кредиты выданные). Но мы не знаем качество этих активов. ВТБ много кредитовал компании находящиеся сейчас на неконтролируемой Украине территории: например машиностроительный сектор, предприятия группы Корум, ДТЭК. Залогами тоже выступало имущество на этих территориях. По идее, все эти кредиты и активы должны быть списаны в отчетности, но как оно на самом деле - кто знает. Также, думаю, что 99% кредиторов на балансе, зная украинскую ментальность, перестали платить сразу же, как узнали о проблемах в ВТБ Банке. Действительно, зачем платить, если можно будет потом в 30% от цены выкупить свой же кредит у Фонда ну или просто банально "порешать" вопросы в судах, что может быть еще дешевле. Так что надежда только на инвестиционную недвижимость, но это низколиквидный актив, который при рыночной цене будет очень долго продаваться. Поэтому здесь смело можно закладывать дисконт 30-40% от балансовой стоимости при ликвидации банка. В итоге остаётся не так много (50-60 млн. долл. максимум). Поэтому на 4ю очередь я бы особо не рассчитывал в случае ВА. ИМХО.
Скажите, может я чего то не понимаю, но я смотрю их баланс и вижу там статью резервы, которая почти в девять раз больше чем задолженность ВТБ перед всеми физиками-чем это не деньги которые должны пойти на выплату кредиторам банка в случае его банкротства может я чего то не понимаю, но как мне кажется резервы для того и создаются под невозвратные и сомнительные долги что бы банк смог рассчитаться со своими кредиторами в случае если в свою очередь те кто брал у банка кредиты не отдадут выданные банком кредиты. ВТБ за счет мамки один из немногих банков в Украине который смог позволить себе сформировать такие огромные резервы более чем в пять раз превышающие задолженность перед всеми как физ лицами так и не связанными с банком юр лицами. В общем мой вопрос, что происходит с резервами в случае если он попадает в фонд, это ведь вполне себе живые деньги как я понимаю и которые должны пойти на выплаты кредиторам банка или может я все таки чего то не понимаю
Востаннє редагувалось 3xXx в Пон 19 лис, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
DjPavel написав:А что касается активов ВТБ, я сомневаюсь, что их балансовая стоимость хоть сколь либо отражает их справедливую стоимость. Если бы это было так, тогда бы материнская компания вряд ли бы пожалела 50-60 млн. долл. на поддержание ликвидности, ведь балансовая стоимость активов в 2.5 раз больше (267 млн. долл.: около 100 млн. долл. - это инвестиционная недвижимость и около 120 млн. долл. - кредиты выданные). Но мы не знаем качество этих активов. ВТБ много кредитовал компании находящиеся сейчас на неконтролируемой Украине территории: например машиностроительный сектор, предприятия группы Корум, ДТЭК. Залогами тоже выступало имущество на этих территориях. По идее, все эти кредиты и активы должны быть списаны в отчетности, но как оно на самом деле - кто знает. Также, думаю, что 99% кредиторов на балансе, зная украинскую ментальность, перестали платить сразу же, как узнали о проблемах в ВТБ Банке. Действительно, зачем платить, если можно будет потом в 30% от цены выкупить свой же кредит у Фонда ну или просто банально "порешать" вопросы в судах, что может быть еще дешевле. Так что надежда только на инвестиционную недвижимость, но это низколиквидный актив, который при рыночной цене будет очень долго продаваться. Поэтому здесь смело можно закладывать дисконт 30-40% от балансовой стоимости при ликвидации банка. В итоге остаётся не так много (50-60 млн. долл. максимум). Поэтому на 4ю очередь я бы особо не рассчитывал в случае ВА. ИМХО.
Скажите, может я чего то не понимаю, но я смотрю их баланс и вижу там статью резервы, которая почти в девять раз больше чем задолженность ВТБ перед всеми физиками-чем это не деньги которые должны пойти на выплату кредиторам банка в случае его банкротства может я чего то не понимаю, но как мне кажется резервы для того и создаются под невозвратные и сомнительные долги что бы банк смог рассчитаться со своими кредиторами в случае если в свою очередь те кто брал у банка кредиты не отдадут выданные банком кредиты. ВТБ за счет мамки один из немногих банков в Украине который смог позволить себе сформировать такие огромные резервы более чем в пять раз превышающие задолженность перед всеми как физ лицами так и не связанными с банком юр лицами. В общем мой вопрос, что происходит с резервами в случае если он попадает в фонд, это ведь вполне себе живые деньги как я понимаю и которые должны пойти на выплаты кредиторам банка:? или может я все таки чего то не понимаю
Нет, вы путаете. Резервы, это не живые деньги. Живые деньги - это денежные средства на балансе. Их на 30.09 у банка было всего лишь 280 млн. грн. (около 10 млн. долл.) А резервы это та задолженность, которую банк счел безвозвратной и списал. Т.е. выдал банк 100 грн. кредита Васе, Вася через год объявил, что он банкрот, и банк списал долг Васи путём создания резерва. Вот и всё Шанс, что эти деньги когда-то вернутся - практически нулевой.
Поэтому, активы, на которые сможет рассчитывать ликвидатор это инвестиционная недвижимость и те кредиты, которые еще не зарезервированы. Хотя, как я уже писал, думаю все примерно знают, как в Украине платят по кредитам компании банкам банкротам - практически никак. Поэтому, если придет ВА, большую часть этих кредитов тоже можно резервировать. Еще есть какая-то мелочь на балансе, но она несущественная. Остаётся инвестиционная недвижимость.
P.S. Кстати, еще интересный момент в отчетности - по состоянию на 30 сентября 1,462 млн. грн. депозитов и текущих счетов относились к 10 крупным клиентам банка. Т.е. почти половина всех обязательств банка по средствам клиентов.
Интересный момент номер 2: 2.1 млдр. грн. по состоянию на 30.09 средств размещенных на депозитах приходились на связанных лиц Группы ВТБ (это видимо БМ) . Т.е. получается, что депозиты физиков и 3х лиц - около 1.6 миллиарда. Интересно было бы глянуть цифры на 1 ноября, если там будет снижение на 2 млрд., значит в ВТБ знали о надвигающейся ж*** и деньги вывели заблаговременно. После этого возможно и возник резкий кризис ликвидности. Если нет, тогда Группе всё еще есть за что побороться в украинских судах.
Востаннє редагувалось DjPavel в Пон 19 лис, 2018 00:49, всього редагувалось 3 разів.
DjPavel написав:P.S. Кстати, еще интересный момент в отчетности - по состоянию на 30 сентября 1,462 млн. грн. депозитов и текущих счетов относились к 10 крупным клиентам банка. Т.е. почти половина всех обязательств банка по средствам клиентов.
Как это может отразиться для очереди если повезет и допустим начнут выплачивать дальше третий очереди то все равно распределение будет идти пропорционально, вот если бы по количеству вкладчиков и сумме например 4 очереди должны 100 грн. 3 клиентам, первому 85 грн. второму 10 грн., третьему 5, а выручили от продажи активов 20 гривен и по сумме выдали бы третьему 5, а первому и второму по 7,5, но так как пропорционально, то первый получит 17 грн., второй получит 2, а третий всего 1 грн., т.е. мне не понятно, что интересного в этой цифре, чем она Вас заинтересовала и как она может повлиять на выплаты