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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1441144214431444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:39

  3xXx написав:
  DjPavel написав:P.S. Кстати, еще интересный момент в отчетности - по состоянию на 30 сентября 1,462 млн. грн. депозитов и текущих счетов относились к 10 крупным клиентам банка. Т.е. почти половина всех обязательств банка по средствам клиентов.


Как это может отразиться для очереди если повезет и допустим начнут выплачивать дальше третий очереди то все равно распределение будет идти пропорционально, вот если бы по количеству вкладчиков и сумме например 4 очереди должны 100 грн. 3 клиентам, первому 85 грн. второму 10 грн., третьему 5, а выручили от продажи активов 20 гривен и по сумме выдали бы третьему 5, а первому и второму по 7,5, но так как пропорционально, то первый получит 17 грн., второй получит 2, а третий всего 1 грн., т.е. мне не понятно, что интересного в этой цифре, чем она Вас заинтересовала и как она может повлиять на выплаты :?:

Заинтересовала тем, что в принципе, по 3й очереди у ФГВ должно быть не так уж и много обязательств при ВА (если предположить, что какая-то часть из этой суммы - деньги физиков). Было бы, конечно, интереснее понимать, сколько приходится на физиков, а сколько на юриков из этой суммы. Но этой информации нет, к сожалению.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 00:47

Кстати, и Сбербанк и Проминвестбанк могли бы предоставить ВТБ межбанковский кредит. Ранее ВТБ привлекал уже межбанковские кредиты от других банков под залог инвестиционной недвижимости. Непонятно, почему не рассматривался такой механизм вместо вливания средств от материнского банка. Ведь, никто Сбербанку в Украине вроде бы не запрещает выдать кредит ВТБ Украина. Возможно, действительно, решили выйти с рынка таким вот нехитрым способом сославшись на украинский суд.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:19

Re: ВТБ Банк

  DjPavel написав:Интересный момент номер 2: 2.1 млдр. грн. по состоянию на 30.09 средств размещенных на депозитах приходились на связанных лиц Группы ВТБ . Т.е. получается, что депозиты физиков и 3х лиц - около 1.6 миллиарда. Интересно было бы глянуть цифры на 1 ноября, если там будет снижение на 2 млрд., значит в ВТБ знали о надвигающейся ж*** и деньги вывели заблаговременно. После этого возможно и возник резкий кризис ликвидности. Если нет, тогда Группе всё еще есть за что побороться в украинских судах.


Санкции, у них сидит куратор НБУ с начала санкций, даже если захотели то вряд ли смогли бы вывести напрямую эти два ярда, если только выдадут заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам, а те уже их переведут мамке т.е. выведя незаконным образом.
Я не понял откуда Вы взяли 1,6 ярда, если вы просто отняли 3676469-2060179 и грубо получили 1,6 ярда остатка....но это разные статьи и задолженность перед материнской структурой (деньги кредитных учреждений) не входит в статью Деньги клиентов, так что мне тоже не понятно что эта цифра 1,6 дает.

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3xXx
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:22

Re: ВТБ Банк

  DjPavel написав:Заинтересовала тем, что в принципе, по 3й очереди у ФГВ должно быть не так уж и много обязательств при ВА (если предположить, что какая-то часть из этой суммы - деньги физиков). Было бы, конечно, интереснее понимать, сколько приходится на физиков, а сколько на юриков из этой суммы. Но этой информации нет, к сожалению.


Понимание становится полезно для 4 очереди, если предположить что все это физики то фонду в 3 надо выплатить всего 600 лямов и может тогда еще перепадет и на 4 очередь за счет реализации активов.
Востаннє редагувалось 3xXx в Пон 19 лис, 2018 01:28, всього редагувалось 2 разів.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 01:27

  3xXx написав:Санкции, у них сидит куратор НБУ с начала санкций, даже если захотели то вряд ли смогли бы вывести напрямую эти два ярда, если только выдадут заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам, а те уже их переведут мамке т.е. выведя незаконным образом.
Я не понял откуда Вы взяли 1,6 ярда, если вы просто отняли 3676469-2060179 и грубо получили 1,6 ярда остатка....но это разные статьи и задолженность перед материнской структурой (деньги кредитных учреждений) не входит в статью Деньги клиентов, так что мне тоже не понятно что эта цифра 1,6 дает.

Зображення

Согласен, перепутал. Просто в раскрытии по связанным лицам не было указано, где учитываются эти средства на балансе. А на "Кошти кредитних установ" не обратил внимание. Тогда я ошибся с выводом про 1.6 млрд.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:09

Re: ВТБ Банк

...интересно, а vtb может через суд наложить арест на имущество контор, которым выдал кредиты , а они не вертают..??
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:18

abc111 Учитывая, какой неподкупный у нас суд, думаю, что нет )
ishvara
 
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