3xXx написав:

DjPavel написав: P.S. Кстати, еще интересный момент в отчетности - по состоянию на 30 сентября 1,462 млн. грн. депозитов и текущих счетов относились к 10 крупным клиентам банка. Т.е. почти половина всех обязательств банка по средствам клиентов. P.S. Кстати, еще интересный момент в отчетности - по состоянию на 30 сентября 1,462 млн. грн. депозитов и текущих счетов относились к 10 крупным клиентам банка. Т.е. почти половина всех обязательств банка по средствам клиентов.

Как это может отразиться для очереди если повезет и допустим начнут выплачивать дальше третий очереди то все равно распределение будет идти пропорционально, вот если бы по количеству вкладчиков и сумме например 4 очереди должны 100 грн. 3 клиентам, первому 85 грн. второму 10 грн., третьему 5, а выручили от продажи активов 20 гривен и по сумме выдали бы третьему 5, а первому и второму по 7,5, но так как пропорционально, то первый получит 17 грн., второй получит 2, а третий всего 1 грн., т.е. мне не понятно, что интересного в этой цифре, чем она Вас заинтересовала и как она может повлиять на выплаты